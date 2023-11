Al centro del successo dell’azienda emiliana una vision che presta grande attenzione anche alla valorizzazione delle risorse umane, al territorio e alla tutela dell’ambiente

Il bilancio dei primi 70 anni di attività è indubbiamente positivo per Labanti e Nanni Industrie Grafiche e Cartotecniche. L’azienda di Anzola Emilia, alle porte di Bologna, ha festeggiato l’importante anniversario presentando un nuovo logo e un ambizioso piano di crescita, che ruota intorno a un packaging sempre più sostenibile, innovativo e smart, progettato “su misura” per le varie esigenze, grazie a tecnologie produttive all’avanguardia e alla grande professionalità del team tecnico produttivo guidato da un management dinamico e con lo sguardo rivolto al futuro.

Il nuovo visual rielabora in chiave contemporanea e iconografica il logo tradizionale, che ha accompagnato l’azienda negli ultimi 20 anni di storia, fino a raggiungere questo importante traguardo.

Con un organico di 105 persone e un fatturato 2022 che si attesta a 23 milioni di euro, un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, Labanti e Nanni si conferma l’operatore di riferimento della cartotecnica e punta sull’innovazione sostenibile per continuare il percorso di espansione.

Il business plan 2023-2025 prevede, infatti, investimenti a sostegno di uno sviluppo che passa sempre più dalla transizione verso un’economia circolare che recupera e riutilizza gli scarti delle materie prime. In ottica industria 4.0, il plant di Labanti e Nanni dispone di impianti di ultima generazione in grado di incrementare la capacità produttiva fino al 30% garantendo i migliori standard qualitativi presenti oggi sul mercato internazionale.

Tra le novità tecnologiche spicca Roland 708 Evolution Elite. Inserita recentemente, rappresenta una soluzione unica nel suo genere in Europa per grado di complessità e affidabilità. Questo nuovo impianto, che nasce da un progetto customizzato con la tedesca Manroland ed è frutto di un investimento di oltre 4 milioni di euro, consente di portare la qualità e l’accuratezza artigianali a un livello di lavorazione industriale per quanto riguarda tirature e velocità. In questo modo, Labanti e Nanni è in grado di rispondere a specifiche esigenze produttive offrendo confezioni estremamente curate, con particolari effetti cromatici e materici, differenziandosi in termini di alta qualità e puntando a prodotti sempre più nobilitati grazie a tecnologie ad alta produttività in grado di offrire un packaging attraente, ma realizzato secondo i più elevati standard industriali.

“70 anni di attività costituiscono indubbiamente un traguardo importante per un’azienda. Per noi rappresentano anche un punto di partenza e uno stimolo per continuare il nostro percorso di crescita, all’insegna dei valori che ci accompagno da sempre – ha dichiarato Fabio Bonacini, Amministratore Delegato di Labanti e Nanni Industrie Grafiche e Cartotecniche – Abbiamo varato un piano industriale triennale che unisce gli obiettivi economici e finanziari con quelli etici, sociali ed ambientali. Abbiamo in previsione nuovi investimenti tesi a confermare la nostra leadership nel proporre packaging e soluzioni cartotecniche sempre più ecofriendly, innovative e smart. I nostri piani di crescita passano dalla valorizzazione delle nostre risorse umane, cui dedichiamo attività di formazione e di wellbeing, e dalla costante attenzione alla valorizzazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.