Appuntamento lunedì 8 maggio al cinema Odeon

Torna a Bologna la Summer Edition di Montagna in Scena, festival internazionale del cinema di montagna, che si terrà lunedì 8 maggio al cinema Odeon dalle 20 alle 23.30. Nato in Francia dieci anni fa, il festival si tiene in contemporanea in più di 200 città in una ventina di Paesi tra Europa e Nord America. Saranno proiettati quattro mediometraggi selezionati tra trail running, alpinismo, parapendio e arrampicata, dalla Corsica all’Himalaya allo Yosemite.

In “Quel che conta” di Timothée Ranger ed Etienne Valentin (37 min), la campionessa francese di trail running Anne-Lise Rousset Séguret tenta di stabilire il record femminile di traversata della Corsica in sole 36 ore. A seguire, “Edge of Reason” di Jérémie Chenal (45 min) riprende il tentativo di Benjamin Védrines e Nicolas Jean nello scalare una montagna di 8000 metri in un solo giorno e di lasciarla in parapendio. “Lumdo Kolola” (38 min) narra il viaggio di Nicolas Alliot e Jean-Yves Fredriksen, due uomini armati di parapendio e di un violino, alla ricerca di quattro bambini nella giungla nepalese.

Infine, “Rotta verso El Cap” (52 min) di Morgan Monchaud e Brian Mathé segue l’avventura del belga Seb Berthe e della sua banda per scalare il muro più ripido dello Yosemite, il Dawn Wall. Per amore dell’ambiente, il gruppo di climbers, alle prime armi con la navigazione, attraversa l’Atlantico in barca a vela per raggiungere la meta.

Montagna in Scena – Summer Edition 2023 è anche ad Aosta, Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma e Torino in Italia, ma anche a Lugano e Locarno in Ticino.

Programma e biglietti sul sito www.montagnainscena.com