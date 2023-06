Importanti novità per migliorare la qualità della pulizia e del servizio

Dal 5 giugno Hera inizierà a collocare i cassonetti per la carta e per la plastica nelle vie del centro. Appena i cassonetti saranno posizionati, si potrà conferire carta e plastica al loro interno e non esporli più in strada con i sacchi. Dal 12 luglio cesserà completamente la raccolta porta a porta di carta e plastica: martedì 11 luglio è quindi l’ultimo giorno in cui esporre i sacchi in strada.

Il cambio di servizio riguarderà solo le utenze domestiche del centro città e le utenze non domestiche che non hanno servizi dedicati. Le attività commerciali e produttive che hanno un servizio di raccolta carta e plastica dedicato continueranno ad avere il ritiro di questi rifiuti nelle giornate concordate e non dovranno conferire nei cassonetti stradali.

Durante il passaggio alle nuove modalità di raccolta saranno a disposizione punti informativi per offrire assistenza, presso i quali sarà possibile anche il ritiro della Carta Smeraldo da parte di chi ancora non ne è provvisto.