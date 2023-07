L’azienda ha festeggiato l’importante traguardo presso l’Admiral Park Hotel di Bologna

Si è svolta presso l’Admiral Park Hotel di Bologna la celebrazione dei 50 anni di attività di Bonfiglioli Consulting, società italiana di consulenza con respiro internazionale, da mezzo secolo a fianco delle aziende per sostenerne la crescita e l’affermazione sui mercati globali.

All’evento era presente Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Area Centro, che ha consegnato all’amministratore delegato Michele Bonfiglioli una targa commemorativa della storicità dell’azienda sul territorio: “Siamo orgogliosi che il nostro territorio emiliano accolga e accompagni lo sviluppo di imprese storiche come Bonfiglioli Consulting, pioniera nell’ambito della consulenza manifatturiera nel nostro Paese, che ha saputo cogliere le opportunità di crescita nel mondo mantenendo salde radici in Emilia”, dichiara Tiziana Ferrari.

La serata ha coinvolto circa 70 delle oltre 100 persone che oggi lavorano in tutto il mondo per il Gruppo Bonfiglioli Consulting, composto da diverse realtà in grado di fornire alle aziende una consulenza integrata in cinque diverse competenze specifiche: Bonfiglioli Consulting, che si occupa di riorganizzazione e ottimizzazione dei processi con la metodologia brevettata della Lean World Class®; Octagona offre servizi per l’internazionalizzazione; la Lean Factory School® è il centro di formazione sul campo dove manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo possono testare nella pratica i vantaggi della trasformazione dei processi; SOA si occupa di selezione, valutazione e sviluppo delle Risorse Umane, perché la trasformazione si fa solo con le persone; DigiBelt si occupa invece di Industry 4.0, tecnologia e data science.

È un traguardo ragguardevole per un’azienda italiana che fa consulenza ed è riuscita ad assumere i tratti di un gruppo internazionale, con 12 uffici in tre continenti, di cui 7 diretti e altri 5 di rappresentanza, configurandosi come uno dei pochissimi soggetti italiani e globali al contempo, in un settore dominato da grandi multinazionali. “Siamo stati pionieri del Lean Thinking in Italia – spiega l’ad Michele Bonfiglioli – importando negli anni Novanta il modello giapponese di gestione della qualità totale e il modo di fare qualità tipico delle aziende tedesche. Che poi abbiamo adattato alla realtà produttiva italiana, fatta di pmi, creando un nostro metodo proprietario, la Lean World Class®. In questi 50 anni siamo stati partner della crescita di centinaia di aziende. Negli ultimi anni ci siamo strutturati per poter supportare in loco le aziende italiane che sono operative all’estero.”

A questi obiettivi di sviluppo rispondono recenti investimenti come l’apertura a fine 2021 di una rete di 3 uffici negli Stati Uniti, in Florida, California, e New York, e l’acquisizione della maggioranza di Octagona nel 2022, dopo una partnership avviata nel 2017, che ha permesso di consolidare la presenza in Corea, Vietnam e India, “un Paese quest’ultimo – spiega Bonfiglioli – che rappresenta un grande potenziale di sviluppo per le nostre aziende nazionali.”

Proprio l’India sarà al centro di una missione aperta a imprenditori e manager organizzata da Bonfiglioli Consulting nel prossimo autunno, dal 16 al 20 ottobre, dopo il grande successo ottenuto dalla recente missione in Giappone svoltasi lo scorso lo scorso maggio.