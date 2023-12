Installazioni sorprendenti, nuove aperture e uno spettacolare abito delle star di Shirley Bassey in mostra

Un Natale scintillante di novità in Galleria Cavour 1959 che si conferma il cuore pulsante della città, il luogo a Bologna dove ritrovare un’autentica atmosfera natalizia tra moda, arte, spettacolo e sostenibilità.

A seguito del grande successo domenica 17 dicembre alle 18,30 la rassegna I vestiti delle star. Dalla collezione di Cecilia Matteucci Lavarini festeggerà con un cocktail su invito la Christmas Edition che vede l’esposizione dell’abito tutto di perle indossato da Shirley Bassey del peso di 7 kg e creato da Douglas Darnell nel 1990. In mostra fino al 6 gennaio, il vestito, assieme ad altri di scena, è stato messo in vendita dalla cantante da Christie’s nel 2003 per creare una scuola per giovani artisti e attori. Altri abiti indossati dalla Bassey sono esposti al Victoria and Albert Museum di Londra all’interno della mostra “Diva”.

Una Galleria che a Natale 2023 punta su addobbi decorati a mano con essenze vere dei boschi dei colli bolognesi e dove tornerà il 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno il Rebirth Day, celebrato con uno spettacolo di danza hip-hop dal titolo “Danze per Michelangelo Pistoletto – Galleria Cavour Green” creato da Vittoria Cappelli, testimonial dell’evento e legata alla storia di Galleria per la boutique Bang Bang che portò in Galleria le grandi firme della moda internazionale.

Lo show, su invito, si svilupperà attorno all’opera Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto che rappresenta i valori di Galleria Cavour 1959: responsabilità verso noi stessi, l’Altro e la natura cui apparteniamo. Lo spettacolo, con inizio alle ore 20.00 e della durata di 20 minuti sarà preceduto da un cocktail alle 19.00. Sette danzatori proporranno le loro performance nello spazio dedicato all’opera di Pistoletto tra contaminazione, energia e ritmo per onorare il grande Maestro.

Una creatività da scoprire anche tra le grandi firme che occupano gli spazi di Galleria: da Emporio Armani Caffè, che ha lanciato la Collezione Dolci di Natale 2023 /Dolci by Guido Gobino alle collezioni moda come il nuovo negozio MC2 Saint Barth o boutique come Gucci, dove è possibile vedere dal vivo le borse in velluto vendute online, Saint Laurent, con i vestiti da sera e smoking per le serate festive, Brunello Cucinelli e il suo caldo cashmere, Barbour, che ha dedicato un evento ai quarant’anni della giacca Beaufort e Tod’s con le sue scarpe fatte a mano in Italia.

Una continua valorizzazione dell’artigianalità che comprende altri grandi marchi che presto apriranno nel Trivio: le eccellenze italiane Panerai e Venini e Montblanc per l’artigianalità francese. Per completare la visita si può salire in Terrazza Green, dedicata al wellness, che offre i servizi di Atma Studio, scuola di hatha yoga tra le più conosciute in Italia, DB Hair Flair, Joy Fit Studio Pilates, e Time con sedute di Cryoterapia.