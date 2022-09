La struttura imolese è stata sede dell’incontro che si sposterà in questi giorni a Bologna

Si conferma un autentico successo organizzativo l’antipasto in salsa imolese della fiera FARETE, che Confindustria Emilia porterà nei padiglioni di Bologna, griffato I-Pars, andato in scena all’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola.

Un evento di respiro internazionale, giunto alla sua quinta edizione, che ha lo scopo di promuovere le relazioni multilaterali tra l’Italia ed i Paesi stranieri presenti attraverso la visione in presa diretta, e la scoperta, delle bellezze artistiche, culturali ed artigianali del territorio. Un modo per incentivare gli investimenti stranieri e l’acquisto di macchinari e tecnologie italiane.

Clima al solito amichevole e conviviale, con la presenza di oltre 150 ospiti del tessuto imprenditoriale mondiale e di una nutrita delegazione di professionisti del comparto aziendale nazionale, impreziosito dalla visita delle principali figure istituzionali civili, religiose e militari della città di Imola. Tra queste il sindaco di Imola, Marco Panieri, il Presidente dell’Autodromo Gian Carlo Minardi, il Presidente CON.AMI, Fabio Bacchilega, il Presidente di Confindustria Emilia delegazione di Imola, Marco Gasparri e la Direttrice di IF, Marcella Pradella.

Relazioni sotto ai riflettori. Dal significativo richiamo della capacità produttiva dell’area emiliano-romagnola, elementi sempre più incidenti su scala globale nell’economia della penisola, al blasone di quella Motor Valley che vanta le origini ed i quartieri generali delle più celebri case automobilistiche al mondo.

E ne sono state una preziosa testimonianza quelle 10 vetture, targate Dallara, Lamborghini e Maserati, che hanno fatto vivere agli ospiti un’esperienza a tutta velocità tra le curve della pista imolese. Un’opportunità che ha riscontrato la soddisfazione dei partecipanti desiderosi di indossare il casco ed allacciare le cinture per qualche giro da passeggeri, affiancati da un pilota professionista, o direttamente al volante di bolidi straordinari lanciati sul tracciato che ha fatto la storia del mondiale di Formula 1.

Una cornice mozzafiato corredata dall’esposizione della Lamborghini della Polizia di Stato, dall’apprezzatissima attività sui simulatori di guida della struttura, dalla visita guidata al circuito e dal fascino dell’elicottero Curti Aerospace Zefhir, primo velivolo al mondo di tale tipologia con paracadute balistico made in Italy.

“La mia seconda vita mi porta a rimanere, per la maggior parte del tempo, lontano dal mio Paese. Oggi è stato bellissimo tornare a Imola, nel nostro amato autodromo, e riabbracciare tanti amici – commenta il presidente di I-Pars, Andrea Zucchini – Sono molto contento di essere il promotore, insieme alla mia socia Parnia Amani ed alle tante persone che ci hanno supportato, di un evento che a molti, anche solo un mese fa, sembrava impossibile”.

E ancora: “Vedere, in un momento così delicato come quello attuale, l’interazione e la sinergia tra tante professionalità è una soddisfazione enorme – continua – Competenze che si intersecano attraverso la conoscenza, il confronto, lo scambio di idee ed opinioni. Una modalità originale per condividere un percorso, pur provenienti da culture diverse, e godere del meglio che l’Italia ha da offrire. Un’iniezione di ottimismo della quale abbiamo tutti bisogno per alimentare quel clima di fiducia così utile alla salvaguardia dell’economia mondiale”. Poi i ringraziamenti. “Ai vertici dirigenziali dell’autodromo di Imola, alla società Imola Faenza Tourism ed alle tantissime aziende e case automobilistiche che ci hanno aiutato – conclude Zucchini – Siete il meglio dell’Italia e tutto il mondo ve lo riconosce”.