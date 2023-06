Appuntamento questa sera, con inizio alle ore 21, in compagnia di Fulvio e Gabriele Fiorio

In occasione della Festa della Musica e in attesa della 23esima edizione di Emilia Romagna Festival, questa sera, mercoledì 21 giugno, alle ore 21.00, sul palco nel Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola, arriva il duo composto dal flautista Fulvio Fiorio e dal figlio Gabriele alle prese con il suono morbido e profondo della marimba. Il ricavato del concerto andrà a favore del Museo Carlo Zauli di Faenza gravemente danneggiato dall’alluvione del 17 maggio.

Fulvio Fiorio, flautista affermato con una notevole esperienza nel mondo musicale e suo figlio Gabriele, giovane artista promettente che ha già dimostrato in diversi contesti di avere una notevole maturità artistica, si esibiranno in un concerto per flauto e marimba con un repertorio che permetterà di apprezzare le sonorità e le dinamiche dei due strumenti. Se il flauto è strumento ben conosciuto dal grande pubblico, la marimba lo è molto meno e con il suo suono vivo e limpido cattura lo spettatore, suscitandone certamente molta fascinazione.

Nel programma che padre e figlio Fiorio faranno ascoltare, la marimba avrà un po’ la funzione del pianoforte, come risulta evidente fin dal primo brano, la Sonata in do maggiore di Johann Sebastian Bach (per flauto e clavicembalo, eseguita anche per flauto e pianoforte). Seguono poi diversi altri brani in duetto, fra i quali la Distribuição de flôres di Heitor Villa-Lobos e due pezzi di Astor Piazzolla tratti da Histoire du Tango, affiancati a brani solistici, che permetteranno di apprezzare le sonorità e le dinamiche di ogni singolo strumento.

Pluridiplomato in Italia e all’estero, Fulvio Fiorio si è formato musicalmente con il M° Massimo Mercelli. Ha studiato direzione d’orchestra ed è primo flauto con orchestre italiane ed europee. Ospite di prestigiosi festival internazionali, ha collaborato a recital con i grandi della musica lirica, fra i quali Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Mariella Devia, Raina Kabaivanska. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, attualmente è docente presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro e l’ISSM Peri-Merulo di Reggio Emilia.

Gabriele Fiorio, nato nel 2005, ha intrapreso lo studio delle percussioni all’età di 7 anni. Nel 2019 ha superato brillantemente l’esame di ammissione al Liceo Musicale “Canova” di Forlì, dove attualmente frequenta il terzo anno. Vincitore di numerosi premi, nel 2021 ha vinto l’audizione presso la Juniorchestra dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Diretto da maestri di fama internazionale quali Nicola Piovani e Simone Genuini, ha partecipato in qualità di percussionista al concerto per EXPO 2020 (Dubai 2021). Ha debuttato come marimba solista nell’ambito di importanti rassegne e si è esibito in prestigiose sale e teatri nazionali.

Dalle ore 20.00 sarà possibile visitare il giardino storico

In caso di maltempo Sala Grande del Museo Diocesano

Ingresso con offerta minima di € 5 a sostegno del Museo Carlo Zauli