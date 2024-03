A riceverli è stato il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari

Nei giorni scorsi i due ragazzi ospitati a Imola e a Faenza dall’Associazione Intecultura ODV sono stati ricevuti in Comune dal vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari.

Si tratta di Oskari, studente di 17 anni della Finlandia ospite di una famiglia a Imola, e Yuzuki, studentessa di 17 anni del Giappone, ospite di una famiglia a Faenza. Questi ragazzi vengono ospitati gratuitamente nelle famiglie italiane.

Insieme a loro, sono stati ricevuti in Comune anche 3 ragazzi, due studenti di Hong Kong ospitati uno a Catania e l’altro a Cagliari, e una studentessa della Turchia ospite a Sondrio.

Nel corso dell’incontro, i ragazzi hanno potuto anche visitare le sale nobili del palazzo comunale. Inoltre, nei giorni successivi, hanno visitato l’Autodromo, Bologna e Ravenna.

“Negli scambi internazionali gli studenti vivono esperienze di crescita forti e intense. Lo è a maggior ragione come in questo caso, nel quale investono periodi più lunghi o l’intero anno scolastico – ha sottolineato il vice sindaco Fabrizio Castellari -. L’accoglienza nelle sale del palazzo comunale è un tassello del percorso di visita e approfondimento culturale che li ha visti protagonisti a Imola e nel territorio. Ringrazio l’associazione Intercultura per i progetti che ogni anno mette in campo da molti anni e ringrazio naturalmente le famiglie ospitanti, senza le quali questi progetti non potrebbero camminare”.

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955, riconosciuta con DPR n.578/85, posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. E’ gestita e amministrata da oltre 5500 volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale.

Intercultura sviluppa la sua attività grazie all’impegno della rete di volontari, presente in 160 città italiane, e allo staff professionale che lavora nelle sedi di Colle Val D’Elsa e Milano. La sede legale dell’associazione è a Roma.

Attraverso l’affiliazione all’AFS INTERCULTURAL PROGRAMS e all’EFIL (European Federation of Intercultural Learning) Intercultura opera in oltre 60 Paese di tutti i continenti e ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa.

L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmo di mobilità scolastica internazionale inviando ogni anno oltre 1800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero e accogliendo nel nostro Paese centinaia di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.