Si tratta della storica azienda di macchine per il taglio dei tessuti di Sasso Marconi

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti intersettoriali, ha acquisito la maggioranza di Bierrebi, storica azienda di Sasso Marconi attiva nel settore dei macchinari per il taglio di diversi materiali come tessuto, tessuto-non-tessuto e compositi, per settori come abbigliamento, medicale ed automotive.

Nell’operazione hanno reinvestito con quote di minoranza i due imprenditori Francesco Virlinzi e Mario Paoluzi, che rimarranno come amministratori delegati, oltre ai manager Simone Compagnucci e Giuseppe Cianci.

Orienta mira al consolidamento della leadership nel settore in cui opera la società e allo sviluppo di nuovi mercati e applicazioni, sfruttando l’elevato know-how tecnologico presente in azienda. L’operazione di Orienta fa parte del progetto all’avanguardia FA R Evolution, fondato su quattro pilastri (innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e transizione digitale).