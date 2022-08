È il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti non differenziabili: un cassonetto con cassetto che si apre solo con una tessera, la Carta smeraldo

Già presenti nei quartieri Savena, Santo Stefano, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale e Navile, i nuovi cassonetti sono in arrivo al quartiere Borgo Panigale-Reno: tutti gli intestatari della Tassa rifiuti (Tari), sia cittadini che attività, riceveranno la Carta smeraldo che servirà per aprire il cassetto e buttare i rifiuti non differenziabili.



Insieme alle tessere sarà consegnato anche un codice per attivare l’app gratuita Il Rifiutologo e utilizzare lo smartphone come Carta smeraldo virtuale.

A Borgo Panigale-Reno la distribuzione delle tessere inizia il 5 settembre, mentre i nuovi cassonetti con cassetto arrivano nelle strade dal 28 novembre: prima in zona Reno poi, dal 2 gennaio 2023, in zona Borgo Panigale.

Con il quartiere Borgo Panigale-Reno il nuovo servizio coprirà tutto il terrirorio cittadino.

Come funziona il cassonetto con cassetto

Il cassonetto per i rifiuti non differenziabili ha un cassetto da 30 litri (circa il volume di una sportina per la spesa): se fai una corretta raccolta differenziata, i tuoi rifiuti non differenziabili saranno molto ridotti.

Ecco come funziona il cassonetto con cassetto i tre semplici mosse: avvicina la Carta smeraldo al lettore, il cassetto si aprirà in automatico; introduci il sacchetto ben chiuso in modo che entri correttamente per evitare di bloccare il cassetto; chiudi il cassetto schiacciando il pedale.