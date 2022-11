A ritirare il premio la vice sindaco Mariangela Corrado

Si è tenuta nei giorni scorsi nell’ambito della fiera di Rimini “Ecomondo- Key energy” la cerimonia di premiazione dei Comuni più virtuosi nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un’iniziativa promossa da Legambiente Emilia-Romagna che si tiene ormai da più di una decina d’anni. Nei primi anni, nell’andare a stilare le classifiche, Legambiente si basava sulle risposte che gli Enti Locali davano a dei questionari predisposti ed inviati direttamente dall’Associazione.

Alla luce però dei dati non sempre rispondenti alla realtà che si riusciva ad avere e del numero esiguo di questionari restituiti compilati, da sette anni a questa parte Legambiente si basa sui dati forniti da ARPAE rapportati poi al numero di abitanti dei singoli Comuni. Le classifiche vengono poi stilate tenendo conto, oltre che del numero di residenti, della quantità di rifiuti differenziati prodotti, della percentuale di raccolta differenziata, dell’evoluzione delle modalità di raccolta e della tariffazione puntuale applicata.

Il Comune di Ozzano dell’Emilia è risultato 2°, dopo il Comune di Scandiano, nella categoria dei Comuni che hanno avuto il maggior aumento di raccolta differenziata nel 2021. Il premio è stato ritirato dalla vice sindaca Mariangela Corrado che ha la delega all’ambiente e segue il servizio della raccolta differenziata.

“È la prima volta che il nostro Comune viene premiato da Legambiente, afferma la vice sindaca Corrado, e auspichiamo che sia la prima di una lunga serie in quanto vorrebbe dire che il nostro Comune ottiene sempre buoni risultati nell’ambito della raccolta differenziata. È un premio che dedichiamo e di cui dobbiamo dire grazie ai nostri cittadini. Da poco più di un anno siamo passati al progetto Smarty, vale a dire ai cassonetti a calotta (dove i rifiuti indifferenziati si possono gettare in sacchetti di piccole dimensioni) con accesso tramite tessera consegnata alle famiglie. Questo passaggio ha contribuito in maniera preponderante a far aumentare la percentuale della raccolta differenziata ed il premio ricevuto da Legambiente ne è la dimostrazione. È un premio continua Corrado, per un lavoro comunitario che stanno facendo tutti i cittadini in collaborazione con il Comune. Stiamo tutti lavorando tanto e lavorando bene visti i risultati. Un plauso mi sento di farlo anche al nostro centro del riuso che si trova in via dello sport a fianco della stazione ecologica, gestito dai volontari Auser. Qui i cittadini possono portare le cose ancora in buono stato ma che non usano più come vecchie biciclette, televisori, mobili, elettrodomestici, arredi per la casa, giochi per bambini e tanto altro. I volontari Auser sono anche in grado di aggiustare quelli non più funzionanti e chiunque può passare dal centro del riuso e portare a casa un oggetto che gli occorre a fronte di un’offerta volontaria che poi Auser versa in beneficenza ad associazioni del territorio. Un ottimo esempio di economia circolare e di lotta al consumismo che si è riusciti ad attivare solo in 5 Comuni della provincia di Bologna e Ozzano è uno di quelli. La vera sfida ora, conclude la vicecsindaca, è quella di continuare nella sensibilizzazione dei cittadini affinché riusciamo ad aumentare ancora la nostra percentuale di raccolta differenziata.”