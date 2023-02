Con successo il Comune continua a strizzare l’occhio alla sostenibilità ambientale

L’impegno e l’attenzione della comunità dozzese nella raccolta dei rifiuti, unitamente alle azioni serie e determinate materializzate dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi, continuano a strizzare l’occhio alla sostenibilità ambientale. Ed i benefici arrivano anche in bolletta.

La gestione dei rifiuti, infatti, rappresenta uno dei temi più strategici per il municipio di via XX Settembre. A Dozza, tra il 2018 e il 2021, è andata in scena una vera e propria rivoluzione del settore. La raccolta è stata riorganizzata con l’installazione delle Isole Ecologiche di Base, la calotta da 30 litri per l’indifferenziato, la Carta Smeraldo per aprire i contenitori e l’introduzione, quasi da pionieri della specialità nella zona, della tariffazione puntuale. Così la quota della differenziata in area comunale è passata dal 56% ad oltre il 90%. In parallelo, poi, è drasticamente calato il quantitativo pro-capite di rifiuti indifferenziati, a beneficio dell’ambiente e delle future generazioni.

La tariffa puntuale, in particolare, ha rappresentato un grande salto in avanti in termini di equità ed innovazione. Il suo calcolo è sempre più dipendente dalla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto piuttosto che dalla superficie dell’unità immobiliare. Solo l’ammontare di rifiuto indifferenziato concorre alla determinazione della tariffa. Organico, carta, plastica, vetro e potature possono quindi essere conferiti illimitatamente, senza aggravi economici.

La tariffa di competenza di ciascun utente comprende un numero prestabilito di conferimenti di rifiuto indifferenziato (espressi in litri minimi annui). Tale numero varia a seconda del numero di componenti del nucleo famigliare. L’analisi dei conferimenti dell’indifferenziato prodotto nel Comune di Dozza ha messo in evidenza, in modo concreto, la virtuosità delle famiglie del territorio.

La stragrande maggioranza di esse, infatti, conferisce un quantitativo di rifiuti più ridotto dei corrispondenti litri minimi stabiliti nel 2019. Una condizione che, dall’avvio di quest’anno, ha consentito di fare un ulteriore passo in avanti con la riduzione del numero di conferimenti previsti in tariffa per le utenze domestiche. Una decisione che consentirà di premiare i tanti cittadini virtuosi che vedranno una diminuzione dei costi del servizio, in linea con la logica della tariffa puntuale.

Il nuovo schema prevede che, per il nucleo composto soltanto da un individuo, i conferimenti da riscuotere passano da 28 a 20. Da 35 a 28 quelli di una famiglia di due persone e da 43 a 32 nel caso di tre unità. Taglio da 48 a 37 aperture, invece, da quattro persone in su. L’informazione sarà inserita anche nella prima bolletta utile del 2023 e si ricorda che, per eventuali necessità, è disponibile il numero dedicato di Hera 800862328 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

“Insieme stiamo realizzando un’esperienza particolarmente virtuosa – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Lo testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti ottenuti. Occorre continuare su questa strada, con determinazione, per continuare ad essere un punto di riferimento nel settore”. E ancora: “Se i nostri stessi risultati fossero raggiungibili su scala nazionale produrrebbero notevoli benefici in termini di contrasto alla crisi economica e al cambiamento climatico – continua -. Questa consapevolezza deve spingerci a migliorare ancora e ad assumere comportamenti sempre più decorosi e virtuosi. Evitando gli abbandoni, differenziando sempre di più e sempre meglio. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani e alle future generazioni”.