Si chiamerà “Parco Clementino Bonfiglioli”, in onore dello storico, lungimirante fondatore dell’omonima azienda fiore all’occhiello della zona industriale e produttiva di Calderara di Reno

Il nuovo parco di Lippo, una importante opera di rigenerazione urbana nell’area in cui sorgeva la sede storica della Bonfiglioli, ora è realtà: sarà inaugurato domenica 26 marzo durante un pomeriggio di festa per la frazione e per tutta Calderara, che può contare ora su un nuovo spazio e polmone verde. Il parco, che si affaccia su via Giovanni XXIII, è inserito in un contesto che nel giro di pochi mesi ha cambiato il volto di Lippo: la zona fa parte del progetto, approvato due anni fa dal consiglio comunale, di risistemazione e rigenerazione dell’area “ex Bonfiglioli” con creazione del polo logistico denominato “Logistic Airpark”.

Verde pubblico, giochi per bambini, sport e nuove ciclabili sorgono ora accanto ad un nuovo polo logistico, come da progetto: «Abbiamo mantenuto gli impegni – dice il Sindaco Giampiero Falzone – e dimostrato che non viviamo di promesse e di rendering. Lippo ora può contare su infrastrutture verdi, sportive e per la mobilità sostenibile, che possono tranquillamente convivere col vicino hub logistico, a garanzia delle nostre idee e dei nostri progetti improntati al green».

Come sarà il Parco Clementino Bonfiglioli? Lo spiega lo stesso primo cittadino: «Ci sono 122 alberi di recente piantumazione, dunque un nuovo polmone verde per la città; 3 grandi isole circolari con nuovi giochi inclusivi, che diventeranno presto un punto di riferimento per i bambini anzitutto di Lippo; una pista Roller Skate a libera fruizione, non presente sul nostro territorio, che consentirà il pattinaggio all’aperto ed è un doveroso omaggio ad una disciplina che con i suoi campioni calderaresi dà lustro alla città; un’arena verde per assistere all’aperto a spettacoli».

E ancora, nuovi posti auto e moto e una pista ciclabile che si innesterà a quella a carico di aeroporto e che consentirà di raggiungere in sicurezza la stazione ferroviaria del Bargellino. «E non dimentichiamo – conclude il Sindaco -, che come da progetto nell’area sorgeranno a breve anche la casa delle associazioni e un centro sociale. Intitolare il parco a Clementino Bonfiglioli, scomparso 13 anni fa e nome prestigioso e indimenticabile per il territorio e per Bologna, è per l’Amministrazione un dovere».

Domenica 26 marzo la festa per l’inaugurazione del parco avrà inizio alle ore 15.30. Dopo il taglio del nastro, alla presenza di Sonia Biofiglioli presidente dell’azienda, ci sarà nella nuova struttura una esibizione degli atleti della UP Calderara di pattinaggio, tra i quali la vice campionessa del mondo Asya Sofia Testoni, quindi l’arrivo di una biciclettata promossa dall’Avis Calderara.