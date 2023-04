Nei giorni scorsi si sono insediati i Comitati incaricati di garantire l’efficacia e il corretto funzionamento dell’Assemblea

In questi giorni stanno arrivando o sono arrivate le lettere di invito alle persone selezionate da parte del Comune di Bologna a partecipare all’Assemblea cittadina per il clima. L’assemblea dovrà essere composta da 100 persone di cui 80 residenti nel comune di Bologna con più di 16 anni, selezionati per campionamento casuale stratificato e 20 “city users”, in particolare studentesse e studenti fuori sede e abbonati al trasporto pubblico extraurbano.

Chiunque riceva l’invito ad aderire all’Assemblea via posta, può richiedere chiarimenti e ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo email assembleacittadina@fondazioneinnovazioneurbana.it oppure telefonando al numero +39 380 698 7765.

Parallelamente, nelle scorse settimane si sono insediati i tre organi di governance dell’Assemblea incaricati di garantirne l’efficacia dell’organizzazione e il funzionamento: il Comitato di coordinamento, designato dalla Giunta, il Comitato di supporto e il Comitato di garanzia, i cui membri erano stati nominati dal Consiglio comunale sentito il Sindaco.

In particolare, il Comitato di coordinamento, composto da tecnici ed esperti/e in processi partecipativi del Comune, della Fondazione Innovazione Urbana e di altri enti, a cui si aggiungeranno anche due portavoce dell’Assemblea cittadina, si occuperà di progettazione, organizzazione, gestione e comunicazione del processo.

Il Comitato di supporto si concentrerà sulla parte scientifica e avrà quindi il compito di individuare gli esperti e le esperte che informeranno e formeranno le persone che faranno parte dell’Assemblea, garantendo competenza, indipendenza e neutralità. Inoltre, dovrà definire le modalità, i criteri e le tempistiche con cui i portatori di interessi collettivi o di categoria interagiranno con l’Assemblea, garantendo trasparenza e parità di accesso. Il Comitato di garanzia, infine, dovrà accertarsi della corretta applicazione metodologica dell’istituto partecipativo dell’Assemblea e assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

L’Assemblea cittadina è uno degli strumenti che supportano il percorso per raggiungere la neutralità climatica entro 2030 come previsto da Bologna Missione Clima.