Il Comune di Imola ha vinto il bando della Regione Emilia-Romagna per prendere parte al progetto di collaborazione multilaterale sul tema della Lotta ai cambiamenti Climatici.

Nell’ambito degli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima, il bando regionale mira a consolidare le relazioni tra gli Enti locali dell’Emilia-Romagna e delle regioni partner Assia, Nouvelle Aquitaine e Wielkopolska, grazie ad attività di scambio e di confronto su politiche territoriali innovative nell’ambito della lotta a i cambiamenti climatici.

Imola si è classificata al secondo posto, dopo il Comune di Cesena, candidando la propria Strategia locale di Adattamento Climatico, capace di integrare l’attività di pianificazione urbanistica e quella di mitigazione ambientale e adattamento climatico, ponendo al centro degli interventi la rete capillare di mobilità dolce e l’infrastruttura verde urbana.

La Strategia, premiata come buona pratica regionale, è frutto di un lavoro intenso e graduale, ed è la cornice in cui inseriscono tutti gli interventi di rigenerazione urbana promossi dall’Amministrazione Comunale, dove lo spazio pubblico diventa strumento di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici grazie all’utilizzo delle Nature Based Solutions.

I due comuni vincitori saranno quindi coinvolti nei prossimi mesi in attività di confronto e scambio con le città tedesche, francesi e polacche selezionate dalle Regioni partner, con l’obiettivo di valorizzare le pratiche locali identificate, promuovere processi virtuosi di scambio e rinforzare l’azione degli Enti Locali nella lotta al cambiamento climatico.

A cosa servono le soluzioni basate sulla natura – Le soluzioni basate sulla natura servono in particolare a mitigare le temperature estive e le isole di calore e a gestire le piogge intense.

L’azione di mitigare le temperature estive e le isole di calore avviene con alberature, sia in filari che in fasce o masse vegetate che possono per creare ombra, potenziare l’evapotraspirazione e favorire le brezze. E’ importante creare un’infrastruttura verde urbana continua e connessa tra le diverse aree vegetate e permeabili. L’azione di gestire le piogge intense avvienedesigillando le aree impermeabili per ridurre il runof (acque di scorrimento), così da potenziare l’infiltrazione verso la falda, rallentare e ridurre il recapito dei deflussi meteorici verso le reti, laminare le acque in bacini temporanei a restituzione controllata, stoccare le acque in vista del loro riutilizzo.

“Come Comune di Imola siamo molto orgogliosi di aver vinto questo bando e di poter fare rete con altre realtà europee sul tema della lotta ai cambiamenti climatici – commenta Elisa Spada, assessora all’Ambiente e alla Mobilità Sostenibile -. E’ stata premiata la strategia che mette al centro la sinergia tra infrastruttura verde e rete della mobilità sostenibile che abbiamo elaborato a partire dal Pinqua e abbiamo esteso a tutte le nostre progettualità, in una logica di trasversalità ambiente-urbanistica-mobilità e multiscalarità, dalla pianificazione al singolo intervento. E’ stata anche l’occasione di presentare CICLICA, CIttà per il CLIma che Cambia, il progetto di comunicazione elaborato dal nostro Comune per raccontare tutti gli interventi che facciamo sullo spazio pubblico che hanno valenza di adattamento climatico”.

Ricordiamo, infine, che nei giorni scorsi l’assessora Elisa Spada ho partecipato in qualità di relatrice al Forum Regionale Cambiamenti Climatici Emilia-Romagna con un intervento dal titolo: “Interdisciplinarietà tra i settori e trasversalità delle politiche come strategia per l’adattamento climatico”.