E’ stata prorogata al 15 ottobre compreso la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Amministrazione comunale per ricercare famiglie e imprese interessate alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) sul territorio comunale.

A supporto del percorso, il Comune si avvale della collaborazione di JV Sinloc S.p.a. e Energy4Com soc. coop.

In particolare, ciittadini, imprese, organizzazioni no profit, e chiunque sia interessato a partecipare è invitato a manifestare il proprio interesse compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro domenica 15 ottobre all’indirizzo di posta elettronica suap@pec.cspietro.it, oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in piazza Venti Settembre 3, al piano terra del Municipio, negli orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8,30-12,30; martedì 8,30-12,30 e 15-17,45; giovedì 8,30-17,45.

Le manifestazioni d’interesse pervenute al Comune saranno trasmesse alla società incaricata dello studio di fattibilità per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che le elaborerà secondo i criteri stabiliti dalle normative, in considerazione dei singoli profili di produzione e consumo di energia. In questo senso, la partecipazione alla manifestazione di interesse costituisce parte essenziale dello studio in corso per comprendere l’interesse del territorio per la costituzione di una CER e definire e valutare il perimetro della/e CER.

Questo passaggio non costituisce né comporta un’adesione automatica del sottoscrivente la manifestazione d’interesse. Gli interessati riceveranno, nelle settimane successive alla conclusione dello studio, una comunicazione riguardo la possibilità o meno di procedere nel percorso di adesione.

L’eventuale non inclusione nel presente percorso non preclude in nessun modo la futura adesione a CER che verranno attivate nel territorio.

Per questo progetto, la Regione Emilia-Romagna ha concesso al Comune un contributo di 50mila euro su un totale di 60.375 euro previsti per l’investimento.

Per informazioni rivolgersi a: U.O. Ambiente ambiente@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954133 – tel. 051 6954165.