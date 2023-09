Progetti di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado

Il Gruppo Hera dà il via alle iscrizioni de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza: i progetti didattici di educazione ambientale e di divulgazione scientifica per le scuole di ogni ordine e grado. Nel 2022, solo in Emilia-Romagna, la multiutility ha coinvolto quasi 100 mila studenti di oltre 4000 classi. A Bologna e nel territorio della Città metropolitana hanno partecipato 950 classi per quasi 20.000 alunni di 244 istituti.

Anche quest’anno, oltre 70 attività gratuite inedite a scelta su energia, acqua, ambiente ma anche innovazione e sostenibilità. Un’offerta didattica sulla quale la multiutility investe da oltre 20 anni, integrandola ai programmi scolastici con lo scopo di affiancare insegnanti e studenti dai 4 ai 19 anni, nell’approfondimento di temi urgenti come l’economia circolare, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, i cambiamenti climatici e anche l’innovazione scientifica.

Su www.gruppohera.it/scuole, dal 26 settembre e fino al 31 ottobre gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno iscrivere la propria classe alle attività de La Grande Macchina del Mondo. Un pozzo di scienza apre invece le adesioni per le scuole secondarie di secondo grado dal 2 ottobre al 15 novembre. Open Day online il 25 e 28 settembre. Iscrizione obbligatoria. Info e approfondimenti su www.gruppohera.it/scuole