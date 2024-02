Nel territorio metropolitano di Bologna sono coinvolti in tutto 20.500 studenti di quasi mille classi

Attività educative ludiche e coinvolgenti, pensate proprio per i giovani, utilizzando metodologie all’avanguardia e soprattutto linguaggi efficaci per trattare temi di grande attualità. Sono le parole chiave che il Gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado con un’offerta didattica rinnovata e ricca di stimoli per l’anno scolastico 2023/24.

I progetti sono La Grande Macchina del Mondo (per alunni e studenti di età compresa tra 4 e 13 anni) e un pozzo di scienza (per la fascia 14-19 anni) e tornano a offrire un ampio ventaglio di proposte sulle quali Hera investe da quasi 20 anni, integrando i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi come l’economia circolare, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, il cambiamento climatico e l’innovazione scientifica.

Sono 70 in tutto le attività gratuite su energia, acqua, ambiente, ricerca, innovazione e sostenibilità, e coinvolgono solo in Emilia-Romagna oltre 90 mila alunni e studenti, 4.300 classi e più di 1.000 scuole, di cui 20.500 studenti di quasi 1.000 classi in 280 scuole a Bologna e nel suo territorio metropolitano.

Lunedì 5 febbraio si mette in moto a Bologna La Grande Macchina del Mondo (4-13 anni)

Nell’area metropolitana di Bologna il progetto didattico interessa 17.500 alunni in 849 classi di 262 scuole. Solo a Bologna gli alunni coinvolti sono 7.500. Le prime attività de La Grande Macchina del Mondo partono lunedì 5 febbraio e mercoledì 7 febbraio con il laboratorio ‘Che arte è l’ambiente’, rivolto nella prima giornata a 64 bambini della scuola d’infanzia Maria Ausiliatrice di Bologna e nella seconda giornata a 53 bambini della scuola d’infanzia Ciari, che scopriranno come preservare la bellezza della natura attraverso le emozioni dell’arte.

Da sempre, il Gruppo Hera investe sulle nuove generazioni affinché bambini e bambine possano comprendere il loro ruolo di protagonisti nella cura dell’ambiente. Ecco perché la vignetta scelta per la copertina del catalogo di quest’anno ha come protagonisti giovani determinati che avanzano verso il futuro con in mano tasselli di puzzle della Terra. Grazie all’approccio illustrativo ironico di Alterales – nome d’arte di Alessia Iotti, fumettista e attivista che usa la sua arte per spiegare in modo semplice i problemi ambientali e selezionata dal Gruppo Hera in questa edizione per curare le illustrazioni del progetto educativo – il messaggio è ancora più chiaro: ciascuno col suo pezzettino può fare la differenza.

Tutte inedite le attività proposte, le più scelte quelle a tema ambiente e Sostenibilità; novità assoluta di quest’anno è lo spettacolare Science Show con esperimenti di chimica e fisica ad effetto per le scuole primarie, ma anche I robot amici dell’ambiente, laboratorio di coding per introdurre le basi della programmazione in forma ludica calata sui temi di rifiuti, acqua ed energia, e “Rifiuti elettronici che storia”, laboratorio di tinkering per la secondaria di I grado che fa scoprire ai ragazzi l’importanza di differenziare bene e riciclare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) giocando ad inventare piccoli meccanismi elettrici. L’attività più gettonata dall’infanzia è Il Mondo è di tutti, un emozionante racconto teatralizzato sulla sostenibilità, il rispetto per la Terra e le sue risorse, per far comprendere come la vita di ognuno dipende dal comportamento di tutti.

Tra le novità tanti laboratori ludico didattici, percorsi sul cambiamento climatico, “plogging” di classe, sfide tra squadre, fino alla realizzazione di un vero e proprio podcast sull’acqua con la partecipazione dello speaker radiofonico Gianpiero Kesten che condurrà una Masterclass il 22 febbraio utile a gettare le basi per la creazione di un podcast e a raccontare agli alunni la sua esperienza.

A grande richiesta torna in classe l’Ispettore Rifiutoni che, con il suo cassonetto trasparente e una “caccia agli errori”, guiderà studenti e studentesse nel differenziare in modo efficace.

Sono due i webinar formativi per i docenti condotti da Luca Mercalli, sul cambiamento climatico, e da Antonio di Pietro, sull’importanza del gioco applicato ai temi della sostenibilità. Le registrazioni degli incontri sono disponibili su www.gruppohera.it/scuole nella pagina dell’Area Insegnanti dove sono disponibili materiali di approfondimento da utilizzare in classe.

Venerdì 9 febbraio inizia a Bologna un pozzo di scienza (14-19 anni) per esplorare nuovi orizzonti

“Oltre il limite-Esplorare nuovi orizzonti” è il tema della nuova edizione 2023-2024 di un pozzo di scienza, il progetto di divulgazione scientifica di Hera rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, per coinvolgere le nuove generazioni sull’importanza del sapere, stimolare la loro curiosità e il desiderio di conoscenza su temi di scienza e sostenibilità. A Bologna si comincia venerdì 9 febbraio con 70 studenti dell’Istituto Belluzzi Fioravanti con un’intervista a Simone Libralato sulla tutela dell’ecosistema marino. L’obiettivo è incoraggiare ragazze e ragazzi a riconoscere nella curiosità e nell’esplorazione la forza trainante per la ricerca, l’innovazione, la conquista di nuovi traguardi e un veicolo per ampliare la conoscenza, acquisire competenze e nuove visioni.

Quasi 40 le inedite attività proposte, tra queste: i nuovi Laboratori scientifici hands-on incentrati su 4 goal dell’Agenda 2030: Acqua pulita e Servizi igienico sanitari; Consumo e produzione responsabile; Lotta contro il cambiamento climatico; Vita sott’acqua. Tornano a grande richiesta le interviste dei ragazzi e ragazze ai ricercatori ed esperti, gli eventi in diretta, su tre temi: ricerca, conservazione della biodiversità, aziende green per scoprire i luoghi e gli ambienti della ricerca italiana, le realtà internazionali impegnate attivamente nella salvaguardia degli ecosistemi terrestri e marini, ma anche le opportunità del mondo del lavoro attraverso le aziende del territorio e l’innovazione tecnologica.

Tra gli eventi, particolarmente entusiasmante il collegamento in diretta con uno straordinario laboratorio di ricerca CNR: la nave oceanografica “Gaia blu”, appuntamento al quale è ancora possibile iscrivere le classi sul sito, nella sezione dedicata agli eventi di un pozzo di scienza. Spazio anche a tante altre novità, come il Laboratorio di divulgazione scientifica, le Esperienze di cogestione per coinvolgere attivamente gli studenti nella scelta delle attività, e “un pozzo di scienza in tour”, pensato per coinvolgere cittadini e famiglie con lo spettacolo teatrale itinerante “ABsoluta” sul tema della crisi ecologica. Non mancheranno i Discussion game sull’intelligenza “sintetica” e il percorso di Citizen Science sul tema della biodiversità.