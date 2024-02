Si terrà il 16 febbraio il primo evento de La Grande Macchina del Mondo per le scuole primarie, dedicato al Risparmio Energetico e agli Stili di Vita Sostenibili

Ultimi giorni per iscriversi al primo degli ‘Eventi Green’ gratuiti, organizzati anche quest’anno in occasione delle giornate simbolo dell’ambiente, con speciali testimonial provenienti dal mondo creativo e artistico che, grazie alle proprie capacità comunicative, all’energia dell’arte e alla passione sui temi ambientali, stimolano e coinvolgono studenti e docenti, invitandoli all’azione verso il cambiamento degli stili di vita.

Il primo evento si terrà venerdì 16 febbraio in occasione della Giornata del Risparmio ed è dedicato alle scuole primarie, con l’illustratrice e formatrice Marianna Balducci, che accompagnerà bambine e bambini in un viaggio fatto di scoperte quotidiane e di forme, colori, trame, suoni, espressioni da cui ricavare storie affascinanti che possono uscire dalle pagine del quaderno e dei libri e generare piccole grandi rivoluzioni green. Come investigatori a caccia di indizi, e grazie al disegno e alla fotografia, i bambini troveranno la spinta con cui suggerire nuove visioni e stili di vita più sostenibili e più giusti per tutti.

Incontro in diretta online su piattaforma digitale e mediato da un esperto educatore

L’incontro, della durata di circa un’ora, si svolgerà in diretta online su piattaforma digitale e sarà condotto da esperto educatore che garantisce il coinvolgimento e la giusta interazione tra il pubblico e i relatori.

Per partecipare è necessario compilare la form nella pagina Evento green dell’ attività didattiche dedicate alle scuole primarie, iscrivendo anche tutte le classi della scuola.

Per collegarsi è sufficiente cliccare sul link che si riceve via mail dopo l’iscrizione. È importante avere una buona connessione alla rete, casse audio e un supporto video (lim, computer, pc con televisore, videoproiettore).

Seguiranno il 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua (per la scuola dell’infanzia) e lunedì 22 aprile la Giornata Mondiale della Terra (per la scuola secondaria di 1° grado).

Per maggiori informazioni www.gruppohera.it/scuole

La Grande Macchina del Mondo: la cura per l’ambiente a partire dai bambini

L’evento è organizzato nell’ambito de La Grande Macchina del Mondo, il progetto di educazione ambientale su cui Hera investe da quasi 20 anni con un’offerta formativa che integra i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti dai 4 ai 19 anni nell’approfondimento di temi di grande attualità, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030, come l’economia circolare, la sostenibilità, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, ma anche il cambiamento climatico e anche l’innovazione scientifica e la ricerca.