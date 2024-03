Da martedì 26 marzo incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità

A Castel D’Aiano prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla raccolta differenziata, consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica, organico, vetro, sfalci e potature.

La gestione del servizio è stata assegnata a Hera, Brodolini e Consorzio EcoBi da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tramite gara ad evidenza pubblica.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 2.100 utenze.

Il kit e le novità della nuova raccolta differenziata

A partire da maggio a Castel D’Aiano verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. I nuovi cassonetti avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. A partire dal 16 settembre 2024 tutti i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo. Gli altri cassonetti rimarranno invece ad apertura libera.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo; pattumella e sacchi per la raccolta dell’organico; guida alla raccolta differenziata.

L’adeguamento del servizio porterà a Castel D’Aiano anche una novità: gli imballaggi di alluminio o acciaio (per esempio le lattine) saranno da conferire con la plastica e non più insieme al vetro.

Dove si ritira il kit per la nuova differenziata

Dal 4 aprile il kit si potrà ritirare al Punto Smeraldo allestito in Municipio (piazza Nanni Levera, 12) dove il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente le nuove dotazioni e il materiale informativo. Il Punto Smeraldo è aperto dalle 9 alle 13 tutti nelle giornate del 4, 11, 15 e 18 aprile, 8, 15, 22 e 25 maggio, 15 giugno, 13 e 20 luglio. Il Punto Smeraldo sarà attivato anche il 4 maggio al Centro Sportivo Polivalente di Rocca di Roffeno (via Ciliegiola), l’11 maggio nel locale ex Asilo di Villa d’Aiano (via dell’Asilo) e il 18 maggio nella sede Pro Loco di Labante (via Val d’Aneva).

A partire dall’1 giugno sarà possibile ritirare il kit all’Ecosportello Hera di Vergato (Galleria I Maggio 59, aperto lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; martedì dalle 8 alle 13 e venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17) e all’Ecosportello Hera di Gaggio Montano (via Giugnano 5, ingresso da via Porrettana, aperto il giovedì dalle 8.30 alle 13).

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Per informare tutti i cittadini ed accompagnarli in questi adeguamenti del servizio, sarà avviata una campagna di comunicazione specifica che prevede diverse iniziative: oltre alla lettera in arrivo in questi giorni nelle buchette della posta, sono in programma 3 incontri pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri si terranno alle 20.30 in queste giornate e luoghi:

Martedì 26 marzo a Castel D’Aiano (sala Civica Parco Croce – via Val D’Aneva);

a Castel D’Aiano (sala Civica Parco Croce – via Val D’Aneva); Giovedì 28 marzo a Rocca di Roffeno (palazzina Centro Sportivo Polivalente – via Ciliegiola);

a Rocca di Roffeno (palazzina Centro Sportivo Polivalente – via Ciliegiola); Giovedì 4 aprile a Villa D’Aiano (ristorante GEA – via Villa, 69).

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini due Infopoint allestiti da Hera il 14 e il 28 aprile dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Castel d’Aiano in piazza Nanni Levera.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).