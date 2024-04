Dal 23 aprile, il martedì, a rotazione, nel capoluogo e in due frazioni: si potranno portare i materiali che, per dimensioni o tipologia o peso, non possono essere conferiti ai servizi stradali

A Baricella arriva l’Ecomobile di Hera, il servizio che la multiutility mette a disposizione dei cittadini come opportunità aggiuntiva rispetto ai Centri di Raccolta di Malalbergo, Budrio e Granarolo, convenzionati con il Comune di Baricella. L’Ecomobile permette infatti di conferire correttamente alcune tipologie di rifiuti che, per dimensioni o tipologia o peso, non possono essere conferiti nei servizi stradali.

A Baricella la riorganizzazione dei servizi ambientali è stata completata un anno fa con l’attivazione della Carta Smeraldo, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti indifferenziati, migliorare ulteriormente la quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. La riorganizzazione sta dando risultati positivi: la raccolta differenziata nel 2023 ha superato in media l’81%, con un aumento di oltre 6 punti percentuali rispetto al dato del 2022 (media annua del 75,8%) e nei primi mesi del 2024 ha raggiunto l’82,5%. È stato superato dunque l’obiettivo prefissato in fase di avvio della riorganizzazione del servizio (82%) ed è stato fissato un nuovo ambizioso traguardo: arrivare entro il 2027 all’84%. Un valore che in realtà è già stato toccato, con un picco nell’agosto del 2023 ma che andrà consolidato nel tempo.

Dal punto di vista qualitativo, i conferimenti con il nuovo meccanismo hanno portato ad un calo dell’indifferenziato di circa il 16% pro capite nel corso del 2023, una riduzione confermata anche nei primi mesi del 2024, con un aumento del differenziato nelle singole filiere (carta, plastica, organico, ecc.). Anche in questo caso è stato raggiunto un altro importante target: portare la produzione di indifferenziato sotto i 100 chilogrammi per abitante, arrivando nel 2023 a 90 chilogrammi, con un trend ulteriormente in calo tra gennaio e febbraio 2024.

Come funziona l’Ecomobile di Hera

A Baricella e nelle sue frazioni sono previsti diversi punti di stazionamento:

nel capoluogo , in via Berlinguer 19 nei pressi del Campo Sportivo Comunale “R. Bottazzi”, il primo ed il terzo martedì di ogni mese (e anche l’eventuale quinto);

, nei pressi del Campo Sportivo Comunale “R. Bottazzi”, il primo ed il terzo martedì di ogni mese (e anche l’eventuale quinto); a San Gabriele , il secondo martedì del mese, in Piazza Massarenti (campo sportivo);

, il secondo martedì del mese, in Piazza Massarenti (campo sportivo); a Boschi, il quarto martedì del mese, nel parcheggio di via Andrea Costa.

Nelle giornate dedicate, a partire dal 23 aprile, dalle 8 alle 14 (esclusi i festivi), il personale specializzato di Hera sarà a disposizione per raccogliere i materiali e destinarli al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato, facilitando in questo modo i cittadini nel conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Il servizio è riservato alle utenze domestiche dei residenti nel comune di Baricella che presso l’Ecomobile potranno richiedere anche i sacchi per l’organico. Ogni materiale ha un limite di pezzi per ciascun conferimento.

Nel dettaglio, all’Ecomobile si possono consegnare:

batterie auto-moto (1 pezzo);

cartucce per stampanti (3 pezzi);

contenitori vuoti di prodotti tossici, senza residui (2 pezzi);

farmaci (10 pezzi);

ferro e metalli di piccole dimensioni come pentole, stendini, piccoli utensili (3 pezzi e massimo 15 kg);

ingombranti di piccole dimensioni come giocattoli, sedie, zerbini, stendini, ombrelli, assi da stiro (3 pezzi);

lampadine a risparmio energetico e neon (5 pezzi);

legno di piccole dimensioni, per esempio mensole, sedie, cassette (3 pezzi);

oli minerali (per esempio l’olio motore, massimo 5 litri);

oli vegetali (massimo 5 litri, da raccogliere in bottiglie di plastica ben chiuse);

pile e batterie per cellulari (10 pezzi);

pneumatici biciclette, moto o auto senza cerchio (2 pezzi);

RAEE di piccole dimensioni (tutti i lati devono essere inferiori a 50 cm) come microonde, spazzolini elettrici, rasoi, ventilatori, phon, radio, cellulari, utensili cucina, computer, stampanti (3 pezzi);

RAEE come TV e monitor (1 pezzo);

vernici, inchiostri, colle (3 pezzi).

Per materiali e oggetti di grandi dimensioni (come frigoriferi, divani, armadi, materassi), i cittadini possono recarsi nelle Stazioni Ecologiche più vicine (Budrio – via Olmo 33, Malalbergo – via Castellina 31/B, Granarolo – via Marsiglia nuova 2/F) oppure utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio, prenotabile chiamando il Servizio Clienti Hera all’800.999.500 o dall’app Il Rifiutologo.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).