Le simulazioni presentate confermano le riduzioni delle tariffe delle utenze domestiche

E’ stata discussa in apposita Commissione Consiliare la Delibera di approvazione delle tariffe della Tariffa Puntuale. La delibera, che consegue a quella dell’approvazione del PEF degli scorsi mesi, riporta le tariffe relative alla TCP e il tariffario contenente riduzioni e agevolazioni.

Nell’ambito della Commissione Consiliare sono state presentate le simulazioni predisposte da Hera sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) approvato.

Le simulazioni hanno confermato le riduzioni delle tariffe per la quasi totalità delle utenze domestiche, che sono più sensibili all’aumentare del numero dei componenti del nucleo famigliare.

In concreto, una famiglia composta da 2 persone con un appartamento di 110mq ha una riduzione di 4euro; una famiglia composta da 4 persone con un appartamento di 130mq ha una riduzione di 18 euro annui. Solo nei casi di utenze composte da una sola persona su appartamenti da 50 a 70mq, ci sono aumenti che vanno da 1 a 2 euro nella zona A fino a un massimo di 10 euro annui nella zona C.

Le simulazioni fanno riferimento al numero di conferimenti previsti in base al numero dei componenti.

E’ stato definito anche il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo che per la calotta di 20litri corrisponde a 0,65euro, dato migliorativo rispetto alle stime iniziali che prevedevano cautelativamente il costo di 1 euro.

E’ attiva la App My Hera per poter verificare il numero dei conferimenti già effettuati.

La Tariffa viene conteggiata solo sul rifiuto indifferenziato

Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate e restano valide le tessere attualmente in uso. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) è quello indifferenziato, che viene conteggiato considerando l’intero volume conferito al servizio. Le esenzioni già presenti in TARI vengono applicate anche in Tariffa Puntuale.

Il Comune di Imola ha creato una pagina dedicata sul sito del Comune stesso – https://www.comune.imola.bo.it/tariffa-puntuale-rifiuti – che contiene la descrizione delle novità apportate dalla Tariffa Puntuale, il numero dei conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato previsti nella nuova bolletta in base ai componenti del nucleo famigliare e al tipo di raccolta rifiuti (stradale o porta a porta), le franchigie previste per chi ha necessità di utilizzare pannoloni e pannolini, il regolamento e le risposte alle domande emerse durante gli 8 incontri pubblici fatti a dicembre. Dalla pagina è possibile scaricare il regolamento, la lettera di Hera inviata a tutte le famiglie per illustrare il passaggio da tassa a tariffa e le slide presentate durante gli incontri pubblici per spiegare le novità di questo passaggio.

Sul sito la lettera è tradotta in 6 lingue per agevolare la cittadinanza.

Per tutelare le famiglie residenti che hanno una produzione di pannolini o pannoloni, non saranno conteggiati svuotamenti ulteriori rispetto a quelli minimi, nei limiti di un numero di conferimenti aggiuntivi gratuiti pari a 11.000 litri annui per ogni persona che usufruisce del servizio.

Ad esempio, una famiglia che ha 2 persone (2 bambini con età inferiore ai 36 mesi oppure 1 bambino e un anziano con comprovata necessità) che utilizzano il servizio, ha diritto a 22.000 litri annui.

Ricordiamo che la calotta del cassonetto stradale dell’indifferenziato apribile con la tessera contiene un sacchetto da 20 litri, pertanto 11.000 litri annui corrispondono a 3 aperture ogni 2 giorni.

In caso di pannoloni per anziani o disabili occorre fare richiesta a Hera che dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (bolla di consegna dei presidi timbrata dall’ASL nel caso di utente che beneficia dei pannoloni AUSL o certificato del medico di famiglia nel caso non si sia inseriti nel percorso AUSL). Per agevolare la cittadinanza rispetto al reperimento della documentazione e all’invio della richiesta, che può essere anche fatta via mail, il Comune ha concordato con Hera che le richieste fatte entro giugno siano retrodatate al 1° gennaio 2024.

Nel caso dei bambini fino a 36 mesi la franchigia viene attivata automaticamente grazie ai dati dell’anagrafe.

Le franchigie sono applicate anche per le utenze non domestiche che utilizzano pannoloni o pannolini per i propri utenti, come le case di riposo, le RSA e i Nidi d’Infanzia. In particolare si considera una franchigia di 240litri settimanali per ogni ospite residente in RSA o Casa di Riposo e 40litri settimanali per ogni bambino/a iscritto/a al Nido d’Infanzia.

Sono inoltre confermate tutte le scontistiche attualmente presenti per chi conferisce all’isola ecologica sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e le riduzioni per il compostaggio individuale.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera, numero 800 999 500 (gratuito, dal lunedì al venerdì 8-22; sabato 8-18).

Ad oggi è possibile attivare la richiesta tramite sportello; è in fase di aggiornamento il sito di Hera per consentire di fare la richiesta on-line.