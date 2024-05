Al via un concorso video-fotografico rivolto agli studenti delle scuole secondarie della Vallata del Santerno o ai residenti

Il Lions Club Val Santerno prosegue nella sua campagna di divulgazione e informazione sul tema ambientale rivolto principalmente agli studenti del proprio territorio con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle problematiche che sempre più affliggono il nostro pianeta. Da anni vengono organizzati incontri con gli studenti offrendo loro opportunità di riflessione sull’argomento seguendo l’indirizzo che proviene anche dal Distretto LIONS rivolto a tutti i club. Sono stati organizzati eventi con il prof. Mercali, noto climatologo, con LegaAmbiente, incontri nelle scuole e altre campagne informative.

Come sempre il Lions Club Val Santerno ha trovato nel Comune di Imola un alleato nella organizzazione di tali eventi che anche quest’anno ha offerto la propria collaborazione per dare corpo a un concorso video-fotografico rivolto agli studenti delle scuole secondarie della Vallata del Santerno o ai residenti ed avente come tema “CAMBIAMO IL MODO – catturare una ferita all’ambiente oppure ritrarre una soluzione per rimediare e per evitarlo”.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica cambiamoilmodo@gmail.com ovvero sulla pagina instagram (dove è visibile anche il regolamento) “@lionsclubvalsanterno” entro il 20 maggio 2024.

Gli elaborati della durata massina di 20 secondi pervenuti saranno valutati da una commissione e i cinque migliori verranno premiati il 30 maggio 2024 al teatro comunale Ebe Stignani, nel corso di una serata dedicata all’ambiente, con la partecipazione dello scrittore-attore Roberto Mercadini. La serata è aperta al pubblico previa prenotazione telefonica al numero 3487838810 oppure al negozio Magnificat (via Manin 16) a Imola.