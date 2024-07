Dal mese di luglio si potranno ritirare le nuove dotazioni e la Carta Smeraldo che servirà per conferire i rifiuti indifferenziati

Ad Alto Reno Terme prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

La gestione del servizio è stata assegnata a Hera, Brodolini e Consorzio EcoBi da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tramite gara ad evidenza pubblica. Le modifiche al servizio di raccolta ad Alto Reno Terme riguardano in particolare l’introduzione dei nuovi cassonetti informatizzati (Smarty) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Oltre alla Carta Smeraldo per la raccolta differenziata saranno introdotte alcune novità, tra le quali il conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio (lattine) che andranno con la plastica e non più con il vetro.

Complessivamente sono interessate dal progetto 5.748 utenze.

Il kit e le novità per chi conferisce nei cassonetti

A partire dal mese di settembre ad Alto Reno Terme verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti; i contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo; pattumella insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata.

Come funziona il ritiro del kit per la nuova differenziata

Da luglio il titolare della tassa rifiuti o un suo delegato potrà ritirare il kit gratuito della nuova raccolta differenziata ad Alto Reno Terme. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Dal 16 luglio al 24 agosto le nuove dotazioni si ritireranno ai Punti Smeraldo, gli sportelli di Hera aperti dalle 9 alle 13.00 in questi giorni e luoghi:

16, 20, 25 e 27 luglio, 3, 6 e 29 agosto : Municipio di Porretta Terme (Piazza della Libertà 13);

: Municipio di Porretta Terme (Piazza della Libertà 13); 18 e 30 luglio, 7, 10, 27 e 31 agosto : Municipio di Molino del Pallone (Via Roma 56);

: Municipio di Molino del Pallone (Via Roma 56); 23 luglio e 24 agosto : Biblioteca a Ponte della Venturina (Via Nazionale 79-81);

: Biblioteca a Ponte della Venturina (Via Nazionale 79-81); 31 luglio e 20 agosto: Museo Laborantes a Castelluccio (Via Alessandro Manservisi 1-3).

Punti smeraldo aggiuntivi saranno organizzati nelle zone con maggior presenza di seconde case nel mese di agosto. Le date varranno preventivamente rese note tramite successive comunicazioni. A partire dal 2 settembre sarà possibile ritirare il kit all’Ecosportello Hera di Galleria I Maggio a Vergato, il lunedì ed il mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il martedì dalle 8.00 alle 13.00 ed il venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. In alternativa è possibile recarsi anche all’Ecosportello di via Giugnano, 5 (ingresso da via Porrettana) in località Marano a Gaggio Montano, aperto il giovedì dalle 8.30 alle 13.00.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna di comunicazione, che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio con diverse iniziative previste: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono in programma quattro appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri, tutti a partire dalle ore 20.30 si terranno:

giovedì 4 luglio nella Sala Consiliare del Municipio di Porretta Terme, in Piazza delle Libertà 13;

nella Sala Consiliare del Municipio di Porretta Terme, in Piazza delle Libertà 13; lunedì 8 luglio nella Sala Consiliare di Molino del Pallone, via Roma 56;

nella Sala Consiliare di Molino del Pallone, via Roma 56; mercoledì 10 luglio nella Biblioteca Comunale di Ponte della Venturina, in via Nazionale 79-81;

nella Biblioteca Comunale di Ponte della Venturina, in via Nazionale 79-81; venerdì 12 luglio nella sala al piano terra del Museo Laborantes in via Alessandro Manservisi 1-3 a Castelluccio.;

Nel mese di agosto verranno organizzate assemblee nelle sedi delle proloco per informare i residenti e i proprietari delle seconde case. Le date verranno rese note preventivamente attraverso successive comunicazioni. Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini due Infopoint allestiti da Hera nelle giornate del 27 luglio e 10 agosto dalle 9.00 alle 13.00 al mercato settimanale di Porretta Terme in piazza della Libertà.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).