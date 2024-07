Il progetto europeo mira ad agevolare l’adozione di sistemi agrofotovoltaici

Nei giorni scorsi il Nuovo Circondario Imolese ha organizzato, nella propria sede di via Boccaccio, a Imola, un incontro rivolto ai rappresentanti del mondo agricolo e ai tecnici dei Comuni associati, al fine di illustrare il progetto EAGER. Finanziato dal Programma Interrg Europe, questo progetto facilita l’adozione di sistemi agrofotovoltaici (APV), promuovendo una comprensione condivisa di questa tecnologia, identificando le migliori pratiche e migliorando gli strumenti di pianificazione strategica.

Per sistemi agrifotovoltaici si intende un sistema che massimizza la produzione di energia elettrica da fonte solare mantenendo il terreno disponibile per l’agricoltura e altri scopi. In pratica, con questi sistemi l’agricoltura e la produzione di energia coesistono. Oggi ci sono sistemi che vengono realizzati secondo criteri che puntano alla resa qualitativa dei prodotti della terra, permettendo di giungere alla perfetta conoscenza dell’impatto che l’ombra generata dai moduli fotovoltaici genera sulla crescita dei diversi prodotti agricoli posti sotto i pannelli stessi.

L’incontro è stata occasione per illustrare ai rappresentanti del mondo agricolo e ai tecnici comunali le finalità e gli obiettivi del bando europeo “EAGER: agevolare l’agrofotovoltaico per l’Europa”, vinto recentemente dal Nuovo Circondario Imolese per un totale di 252.252 euro. Queste risorse serviranno per promuovere il bando europeo nei prossimi 4 anni, attraverso iniziative sul tema sempre più mirate agli imprenditori agricoli e confronti con gli enti partner, al fine di coinvolgere il più possibile gli agricoltori del nostro territorio e far loro conoscere le opportunità legate all’adozione di sistemi agrofotovoltaici, con l’obiettivo finale di redigere linee guida a livello di Circondario Imolese proprio sul tema dell’agrofotovoltaico.

I partner del progetto europeo sono: University of Applied Sciences Landshut; Public Institution Lithuanian Innovation Centre; Rzeszow Regional Development Agency; Agricultural and Agrifood Technological Center ITAGRA; Palencia Provincial Council; National Paying Agency under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania; Nuovo Circondario Imolese; Regional Energy Agency of Pazardjik; Municipality of Strelcha; Catholic University of Leuven; Municipality of Ruhstorf an der Rott; Provincial Development Agency (POM) Flemish Brabant

Questo progetto rappresenta, quindi, un’importante opportunità per il territorio imolese per entrare in contatto con altre realtà europee e anche per un confronto in merito a queste tematiche su attività e servizi innovativi, utili a qualificare il Nuovo Circondario Imolese e a creare nuove opportunità economiche.

All’incontro erano presenti per NCI il Direttore Sergio Maccagnani e Marino Cavallo dell’Area sviluppo economico turistico e progetti europei del NCI.Hanno partecipato all’iniziativa quindici soggetti afferenti le principali associazioni di categoria agricole del territorio e i rappresentanti tecnici dei comuni del Nuovo Circondario Imolese.

In particolare, nell’incontro sono stati trattati i temi dell’agrifotovoltaico e dell’ecoprogettazione innovativa di sistemi fotovoltaici compatibili con le colture agricole. L’agrivoltaico, se progettato in maniera efficace, può effettivamente rappresentare un’opportunità di integrazione del reddito degli agricoltori e nello stesso tempo rendere i campi compatibili con la coltivazione.

Il confronto con i rappresentanti del mondo agricolo e i tecnici comunali proseguirà nel prossimo autunno, prevedendo momenti di approfondimento specifico su temi quali l’accesso ai finanziamenti, la qualità della progettazione e la programmazione di iniziative pubbliche dedicate.