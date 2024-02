È stato Daniele Radini Tedeschi a presentare presso lo Spazio 212 il “Nuovo Immaginario” di Marcello Vandelli

Il pittore, definito dalla critica uno dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana è noto per le numerosissime mostre personali in cui a vincere non è stato semplicemente il colore ma i messaggi di contenuto sociale, espressi attraverso una chiave simbolica che si è rivelata non solo vincente ma anche sempre squisitamente originale.

È al simbolo che il pittore modenese affida il racconto di una sensibilità sicuramente travagliata che non solo ha assestato i suoi colpi, ma che silente, spesso è riuscita a fare male. I grandi interrogativi che popolano la nostra esistenza sembrano far pensare questo artista ma lungi dal fermarlo, lo portano a traslare sulla tela ciò che dalla mente passa al cuore, direttamente, disconoscendo ogni forma di mediazione con uno stile incisivo ed originale.

La mostra presso lo Spazio 212 di Via Galliera resterà aperta al pubblico sino al 18 febbraio.