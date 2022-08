Presto un convegno organizzato da Nsc per valutare se servono leggi speciali

“Il femminicidio, statisticamente in aumento costante di anno in anno, parrebbe non aver trovato nel codice rosso un freno appropriato. Anzi, sembrerebbe, ai profani, che il colore rosso possa fungere da molla istigatrice”. E’ la riflessione di Giovanni Morgese, segretario generale del Nuovo sindacato carabinieri dell’Emilia-Romagna, dopo il femminicidio di Bologna.

“Davvero, si chiedono gli scettici, si pensava che il passare la palla alla magistratura potesse porre fine al fenomeno, molto spesso sbandierato come il frutto di negligenza e impreparazione delle forze di polizia? Forze di polizia che è giusto sottolineare, sul punto, avevano e hanno il potere di intervento pari al nulla. Merito dello sbilanciamento eccessivo dei poteri investigativi verso chi dovrebbe controllare e giudicare?”, continua. “Presto come NSC – Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria Regione Emilia-Romagna organizzeremo un convegno per valutare tecnicamente gli errori del codice rosso, del codice di procedura penale e se il femminicidio necessita di ‘leggi speciali'”, conclude Morgese.