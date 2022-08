Doppio open day, il 10 e 15 settembre, per la presentazione pubblica del progetto di revamping in fase di studio avanzato

Porte aperte ai cittadini nell’area dell’ex “Martelli lavorazioni tessili” a Toscanella di Dozza. Sono due, infatti, gli open day organizzati da C.F.G. Ambiente S.r.l e già fissati in calendario per i prossimi 10 e 15 settembre. Un doppio incontro finalizzato alla presentazione pubblica del progetto di revamping, attualmente in fase di studio avanzato, che riguarderà il futuro dell’area dozzese affacciata sulla via Emilia.

Potenzialità, professionalità e grande flessibilità tecnico-operativa, con particolare attenzione all’evoluzione tecnologica, scientifica e legislativa del settore, sono gli elementi che caratterizzano la mission di un’azienda capace di mettere a punto una significativa filiera di recupero. L’occasione risulta congeniale per toccare con mano e conoscere l’operatività virtuosa delle realtà storiche del territorio nell’ambito dei servizi per l’ecologia e l’ambiente, impegnate nel progetto CFG.

Primo appuntamento sabato 10 settembre, dalle ore 10 in poi, all’interno di un percorso di visita che prevederà:

La visione di mezzi e di attrezzature di ultima generazione che rappresentano un vanto a livello nazionale e che rispecchiano i valori di riferimento dell’azienda, soprattutto per gli aspetti di sicurezza, salute e ambiente. Tali mezzi, rispettosi dell’ambiente, droni, telecamere di video ispezione e quanto di meglio offra il mercato del settore, saranno esposti al pubblico nell’area in oggetto;

L’esposizione del ciclo produttivo dell’impianto di trattamento delle terre di spazzamento stradale: nello specifico, si procederà con l’esposizione di materiale da spazzamento in entrata, fino alla sua conversione in uscita in ghiaia, ghiaino e sabbia. Il tutto visionando le immagini di funzionamento di impianti simili già operativi;

Prove di laboratorio chimiche e fisiche dimostrative sui principi e le metodologie che stanno alla base dei trattamenti di liquidi;

Proiezione di slide e video completeranno l’esperienza rivolta ai partecipanti che potranno esporre eventuali spunti di miglioramento, domande o richieste di chiarimenti relative allo studio in atto.

Al termine, inoltre, sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti.

Analoga programmazione alimenterà l’open day di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 18.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, con richiesta da formulare entro l’8 settembre per la sessione di visita del 10 e non oltre il 13 per quella del 15 settembre, attraverso la casella di posta elettronica cfg.ambiente@gmail.com. La prenotazione risulterà effettiva previa risposta di conferma da parte dell’azienda.