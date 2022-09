La nuova pavimentazione di due tratti di ciclabile è 100% di asfalto riciclato a temperatura ambiente

«Siamo molto felici di aver realizzato oggi, insieme al Comune di Imola, Area Blu, l’Università di Bologna, CTI e Simex, la ricostruzione sostenibile di due tratti di pista ciclabile grazie a Iterlene ACF 1000 HP Green – ha dichiarato Federica Giannattasio, Amministratore Delegato di Iterchimica – Ringrazio il Comune di Imola per aver scelto questa tecnologia che garantirà enormi benefici e risparmi ambientali nell’arco della vita utile della pavimentazione e mi auguro che possa essere utilizzata in futuro per ulteriori interventi relativi a piste ciclabili e, più in generale, per la manutenzione stradale».

Iterchimica, azienda italiana fondata nel 1967 che opera in oltre 90 Paesi e leader nell’applicazione dei principi di economia circolare nel settore degli asfalti, ha realizzato ieri mattina a Imola una pista ciclabile con la tecnologia green e high-tech Iterlene che permette di produrre un asfalto innovativo e sostenibile, grazie al quale è stato recuperato il 100% dei materiali derivanti dalla vecchia pavimentazione (comunemente noto come “fresato”). La tecnologia è stata impiegata per le attività di ripavimentazione di due tratti di pista ciclabile in Viale dei Cappuccini per 140 metri complessivi di lunghezza e 2,5 m di larghezza con uno spessore di 3-4 cm. L’intervento si è svolto in collaborazione con il Comune di Imola, l’Università di Bologna, Area Blu, CTI Lavori stradali e Simex.

L’impiego di Iterlene, per il rifacimento del tratto di pista ciclabile di Imola, ha consentito di ottenere numerosi benefici dal punto di vista ambientale. Infatti, rispetto a una pavimentazione realizzata con metodologia tradizionale, si è risparmiato il 100% di materie di primo utilizzo (nessuna aggiunta di bitume o di aggregati da cave quali ghiaia, ciottoli e sabbia). Inoltre, si sono abbattute di circa il 65% le emissioni di CO 2 equivalente e i relativi consumi energetici (-83 GJ, pari al consumo energetico mensile di 101 famiglie).

«Lo studio di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture stradali è un tema di ricerca portante per le attività del nostro gruppo – ha dichiarato Valeria Vignali, Professoressa del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell’Università di Bologna – Siamo, quindi, molto felici di aver partecipato a questa stesa. Vorrei ringraziare il Comune di Imola e tutte le aziende che hanno fornito il loro prezioso supporto. Mi auguro che da questa sperimentazione si possa proseguire nello sviluppo di questi ed altri importanti temi che vedono l’innovazione e la ricerca come laboratorio di idee per la mobilità sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030».