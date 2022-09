A sostituirlo sarà il Tenente Luca Filopei

Il Tenente Rinaldo Astolfi lascia il comando della tenenza dei Carabinieri di Medicina per svolgere le sue mansioni in una nuova destinazione e ad assumere l’incarico sarà il Tenente Luca Filopei.

Il Sindaco Matteo Montanari e l’Assessore alla Sicurezza Marco Brini, insieme ad altri componenti della Giunta, hanno incontrato il Tenente Astolfi per ringraziarlo per il suo impegno verso la città.

Astolfi era arrivato a Medicina a marzo 2020 e dall’inizio si era reso disponibile al servizio della comunità, in particolar modo durante il periodo covid. In quei giorni difficili, il sostegno dei carabinieri è stato fondamentale per i cittadini.

Per l’esemplare efficienza e generosa abnegazione a supporto della popolazione è stato consegnato un encomio solenne ai carabinieri della tenenza di Medicina, in riconoscimento alle operazioni messe in atto durante la zona rossa.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito con piacere ad un aumento della presenza dei Carabinieri sul territorio, fenomeno che è stato accolto positivamente anche dalla cittadinanza. Ringrazio il Tenente che si è sempre dimostrato disponibile al confronto e questo ha permesso di consolidare un rapporto di stretta collaborazione con l’Amministrazione e la Polizia Locale” – afferma l’Assessore alla Sicurezza Marco Brini.

“Ringrazio il Comandante Astolfi per la sua collaborazione e per aver messo la sua professionalità a servizio della nostra comunità. Un augurio per la sua carriera e un benvenuto al Comandante Filopei” – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.