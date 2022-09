Giovedì 15 settembre la consegna presso gli alberi piantati nel 2004

Dando continuità a una manifestazione mutuata sin dal 2011 dalla città gemellata di Ingré (Fr), l’amministrazione comunale di Castel Maggiore consegnerà la Tessera elettorale ai nuovi maggiorenni, ovvero i ragazzi e le ragazze nati dal 1 luglio al 31 dicembre del 2004, presso il Parco pubblico dove, in quell’anno, vennero messi a dimora gli alberi del progetto “Un albero per ogni nato”, che il Comune porta avanti dagli anni ’90.

Con il raggiungimento della maggiore età, la persona entra pienamente nel mondo dei diritti e dei doveri della cittadina e del cittadino, nell’età adulta dell’esercizio della responsabilità e della consapevolezza, cui siamo tutti chiamati per costruire l’edificio sociale in cui viviamo e in cui vivranno le future generazioni: tra i primi diritti della cittadina e del cittadino, vi è il diritto di voto, nell’ambito di un suffragio universale conquistato con lotte e sacrifici dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Per essere ammessi al voto si deve esibire la Tessera elettorale che viene rilasciata dal Comune: l’amministrazione comunale ha pertanto ritenuto importante consegnare personalmente tale documento a tutti i nuovi elettori ed elettrici di Castel Maggiore, nati e nate tra il 01/07/2004 e il 31/12/2004, a cui è stata recapitata una lettera di invito, in un momento che ormai rappresenta una tradizione per Castel Maggiore: appuntamento giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso il parco Iqbal Masih, in via La Pira (accesso dal parcheggio del teatro Biagi D’Antona). In caso di pioggia la consegna avverrà presso il Teatro Biagi D’Antona, Via G. La Pira 54

Oltre ad un gadget offerto dal Comune, saranno presentate le piante e gli alberi messi a dimora nel 2004, nell’ambito del progetto “un albero per ogni nato”.

Chi non ritirerà la tessera elettorale in questa occasione, potrà ritirarla presso l’Ufficio elettorale del comune.