In rappresentanza del Comune imolese il vice sindaco Fabrizio Castellari e il gonfalone della città

Come ogni anno, il Comune di Imola si è recato in forma ufficiale a Monte Battaglia, luogo di storia e di pace, per ricordare domenica scorsa le vicende ed i caduti dell’autunno del 1944, in uno dei luoghi simbolo nei quali, attraverso la Resistenza e la lotta di Liberazione, si è costruita la faticosa riconquista della libertà e della democrazia anche in questo territorio. A rappresentare l’Amministrazione comunale imolese c’era il vice sindaco, Fabrizio Castellari, insieme al gonfalone della Città. Per quanto riguarda i Comuni dell’imolese, erano presenti anche il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi e quello di Castel del Rio, Alberto Baldazzi.

La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Casola Valsenio, rappresentata dal sindaco Giorgio Sagrini, insieme a quello di Fontanelice.

La presenza del Comune di Imola deriva dalla consapevolezza che è un dovere di tutti ricordare i fatti drammatici di quegli anni: questa memoria è un patrimonio comune e condiviso, che è un dovere tramandare alle generazioni future.