Il riconoscimento è stato consegnato all’attore durante la Festa delle Arzdore

La 30^ edizione della Festa delle Arzdore di Dozza ha visto tanta gente nel borgo con lunghe file per assaggiare i manicaretti fatti in casa, secondo l’antico rituale della tradizione con la sfoglia tirata a mano, dall’attivissimo gruppo arzdore dozzese. Atmosfera genuina, e cornice scenica garantita dalle straordinarie opere murarie dipinte sulle abitazioni del centro storico, impreziosita anche dall’esibizione del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese.

Il contesto ideale per consegnare l’onorificenza di ‘DozzAmbassador’ al popolare attore Andrea Roncato. Nato a San Lazzaro di Savena nel 1947, Roncato ha dato vita insieme all’amico Gigi Sammarchi al celebre duo ‘Gigi e Andrea’. Uno dei sodalizi artistici più conosciuti ed apprezzati del cinema italiano, e con alle spalle anche un’intensa attività sul piccolo schermo e in teatro dalla fine degli anni Settanta in poi, grazie a quello stile scanzonato ed irriverente che ha fatto sorridere intere generazioni di italiani.

Andrea Roncato, che è anche presentatore e doppiatore, ha poi proseguito con successo la propria carriera come solista recitando in molte pellicole di successo e prendendo parte a fortunate serie televisive. Impegni professionali che, pur portandolo in giro per l’Italia e per il mondo, non hanno mai staccato il suo cordone ombelicale d’affetto con la terra d’origine. Così come la sua attenzione per diversi aspetti della sfera sociale. Roncato è ambasciatore nel mondo per la difesa dei bambini disabili e promotore di diverse campagne di sensibilizzazione e tutela a supporto degli animali. In particolar modo si ricorda il suo attivismo a favore dei cani randagi.

“Sono proprio questi profondi valori, oltre al grande attaccamento di Roncato per la terra di origine e le sue tradizioni, che hanno innescato il nostro desiderio di tributare all’attore l’importante riconoscimento di ‘DozzAmbassador’ – commenta il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi – La passione, la disponibilità e la cortesia con le quali ha risposto positivamente al nostro invito confermano tutta la sua sensibilità e quella genuinità che gli ha aperto, in tanti anni di carriera, le porte delle case degli italiani. La sua arte bagna le radici nell’essenza emiliano-romagnola che ha saputo sdoganare con maestria anche sul piccolo e grande schermo. Il suo impegno nel quotidiano per i bambini disabili e per i nostri amici a quattro zampe in difficoltà rientra poi appieno tra le caratteristiche identificative dell’ambassador ideale perché coincidenti con alcuni elementi che abbiamo a cuore nella nostra operatività quotidiana”.

“E’ per me un onore ricevere l’onorificenza di ‘DozzAmbassador’ dall’amministrazione comunale del borgo di Dozza conosciuto nel mondo per il suo straordinario patrimonio culturale ed artistico – spiega Andrea Roncato – Qui il tempo sembra essersi fermato e questa atmosfera è un vero toccasana in un mondo sempre più avaro di semplicità e sorrisi. Una cornice che mi rimanda ai ricordi d’infanzia quando, alla domenica, venivo in gita nel paese insieme ai miei genitori. Il suono delle campane, l’odore del pane, le persone che ti danno il ‘buongiorno’ sono preziose istantanee da conservare negli occhi e nella mente. Tesori ben conservati come i muri dipinti e la Rocca, tra i castelli più affascinanti e curati che ho avuto modo di visitare. Tornerò presto perché nelle prossime settimane sarò a Bologna per una serie di riprese con colleghi del calibro di Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti e Ottavia Piccolo”.