I locali sono stati ristrutturati per migliorare gli standard di accoglienza e sicurezza per clientela e personale

E’ stato inaugurato alla presenza di Luisa Guidone (Assessora all’Economia di vicinato Commercio e Legalità del Comune Bologna) e alcuni rappresentanti di Poste Italiane fra cui Alessandra Spalluto (Direttrice Filiale Bologna 1) l’ufficio postale di Bologna 23 tornato disponibile ad inizio agosto nella sua sede abituale di via dell’Artigiano 32, dopo i lavori interni di ristrutturazione per migliorare gli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

“Con grande soddisfazione partecipo al taglio del nastro della sede di Bologna 23 che ha ripreso la sua regolare operatività in un ambiente più confortevole, dopo una completa riorganizzazione degli spazi, dedicando particolare attenzione ai sistemi di sicurezza con tecnologie avanzate” – dichiara Alessandra Spalluto, Direttrice Filiale Bologna 1 – Siamo certi che l’impegno che l’azienda ha sostenuto per mantenere l’ufficio nella sua sede storica, nell’ottica di vicinanza ai residenti del quartiere, sarà particolarmente apprezzata da tutti i cittadini, così come la completa offerta dei nostri servizi: postali, finanziari, assicurativi e dei nostri tanti prodotti, mirati a soddisfare tutte le loro esigenze”.

L’ufficio postale di Bologna 23 è dotato di ATM Postamat h 24, app prenotazione turno e servizio “Mettiti in fila” e Wi-Fi ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.