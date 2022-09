Interventi previsti anche per l’efficientamento energetico nelle scuole di Medicina

L’Amministrazione comunale ha condotto durante il periodo estivo, senza interferire con le attività scolastiche, alcuni importanti interventi nelle scuole indirizzati al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza energetica dell’edilizia scolastica.

Nella scuola media “G. Simoni” è stato ultimato il primo stralcio dei lavori che ha visto la completa sostituzione dell’impianto termico, mentre è in avanzata fase di completamento il rivestimento a cappotto dell’involucro edilizio con il rifacimento delle facciate.

L’Intervento è stato eseguito fronteggiando positivamente le attuali complessità del mercato legato all’edilizia che rendevano difficoltoso il reperimento sia dei ponteggi che dei materiali isolanti. L’investimento totale è stato di circa 1 milione di euro, usufruendo di 313 mila euro di finanziamenti provenienti dalla Regione e dal Gestore Servizi Energetici.

Questo intervento porterà per l’intero edificio ad un risparmio energetico superiore al 50%.

Presso il nido d’Infanzia “Coccinelle” sono stati realizzati interventi di consolidamento delle fondazioni, alcune sistemazioni interne e sono in via di completamento i lavori di sostituzione della centrale termica. L’investimento totale è stato di circa 60 mila euro.

Nella scuola primaria “E. Biagi” di Villa Fontana sono quasi conclusi i lavori di sostituzione della centrale termica con sistemi a maggior efficienza energetica, eseguiti con un finanziamento statale di 90 mila euro.

Infine, presso il nido d’Infanzia “Girasoli” sono in attuazione interventi finalizzati alla sicurezza antincendio per circa 15 mila euro.

Ormai al via del nuovo anno scolastico, il Sindaco Matteo Montanari è soddisfatto del lavoro svolto: “ringrazio le ditte, gli uffici e le scuole per la fondamentale collaborazione. Prosegue l’impegno di questa Amministrazione a favore della sicurezza scolastica e del risparmio energetico. Da un lato vogliamo continuare a investire perché le nostre scuole siano sempre più belle e sicure per i nostri ragazzi. Dall’altro l’impegno per l’efficientamento degli edifici pubblici è uno dei principali strumenti messi in atto in questi anni per evitare sprechi e ridurre il costo delle bollette. Uno sforzo significativo che ha portato ad una riduzione importante dei consumi a carico del Comune e che oggi permette all’Amministrazione di affrontare meglio i costi folli legati alla speculazione energetica”.