Lo studio legale dell’avvocato ravennate è entrato a far parte della squadra del Nuovo Sindacato Carabinieri

“La Segreteria Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ha sottoscritto una convenzione con lo studio legale dell’ Avv. Mara Ricci riservata ai tesserati di NSC – riferisce il Segretario Regionale Emilia Romagna Giovanni Morgese, non nascondendo la propria soddisfazione – Il professionista – che vanta una notevole esperienza civile – presterà la propria opera in favore degli iscritti e dei loro famigliari per assistenza legale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale nello specifico su tematiche afferenti diritto civile, volontaria giurisdizione, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto industriale, diritto societario, diritto bancario, procedure concorsuali, responsabilità medica, diritto immobiliare, arbitrati e mediazioni“.

Lo scopo del Sindacato è quello di mettere a disposizione dei militari e dei membri delle loro famiglie, servizi di assistenza legale, che spaziano dalla materia penale, alle problematiche di famiglia, nonché a tutte quelle di natura civile.

“Del resto, soprattutto in un periodo di così grandi sconvolgimenti sociali, il Nuovo Sindacato Carabinieri non poteva restare insensibile alle molteplicità delle esigenze di natura legale manifestate dai militari – conclude Morgese – Pertanto, con la sottoscrizione di questa convenzione, l’associazione ha inteso rispondere a quelle esigenze, offrendo il supporto di un professionista di rilievo“.