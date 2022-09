Mobilità integrata e trasporto pubblico, clima, ambiente e natura, servizi alla persona: ecco i temi ritenuti prioritari dai cittadini

“Raccontaci il tuo territorio!” è l’indagine collaborativa che il Nuovo Circondario Imolese ha dedicato ai cittadini per il Piano Urbanistico Generale (PUG). Tutti gli abitanti dei dieci comuni del Circondario – Castel San Pietro Terme, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo, Dozza, Imola, Medicina e Mordano – sono stati invitati a dire la loro su vari temi, dai servizi alla persona al trasporto pubblico, dalla qualità della vita nei propri paesi a come immaginano il proprio futuro.

La ricerca ‘Raccontaci il tuo territorio!’ è il primo dei passi congiunti del Piano Urbanistico Generale del Nuovo Circondario Imolese ed è stata strutturata in cinque sezioni tematiche: 1) dove vai, come ti muovi? 2) com’è la tua casa? 3) com’è il luogo in cui abiti? 4) nel futuro, cosa ti immagini? 5) quali sono le priorità per il Piano?

Chi ha partecipato – La ricerca è stata somministrata on-line. La rilevazione si è tenuta nei mesi di aprile e maggio 2022. Complessivamente hanno risposto all’indagine 739 cittadine e cittadini del territorio, rispetto al campione atteso di 663 risposte necessarie. L’indagine ha un livello di confidenza statistica del 99%, che è un dato elevato, e ha un margine d’errore sui dati finali del +/- 5%. Il campione statistico e le risposte sono dunque da ritenersi rappresentativi degli abitanti del territorio del Nuovo Circondario Imolese.

Gli esiti dell’indagine, anonimi, costituiscono una fonte preziosa di dati inediti, mettendo a disposizione dell’Ufficio di Piano informazioni per la costruzione del Piano Urbanistico Generale.

Cos’è emerso – I dati dell’indagine “Raccontaci il tuo territorio!” ci dicono molte cose rispetto a come cittadine e cittadini vivono, attraversano e si muovono sul territorio, su come percepiscono il luogo in cui vivono e come immaginano nel futuro i comuni del Nuovo Circondario Imolese.

Emergono in maniera inequivocabile i temi prioritari ritenuti di maggiore urgenza per la redazione del Piano Urbanistico Generale: Mobilità integrata e trasporto pubblico; Clima, ambiente e natura; Servizi alla persona.

Il mezzo di trasporto prevalentemente usato per muoversi oggi è l’auto, tuttavia c’è una forte domanda di trasporto pubblico e un grandissimo interesse per forme di trasporto integrato. Vengono richiesti maggiori interventi sullo spazio pubblico per la sicurezza di pedoni e ciclisti e il potenziamento di modelli di trasporto che consentano ad uno spettro più ampio di persone della pianura e della collina di raggiungere Imola e Bologna con mezzi alternativi all’auto: pullman, autobus, treno, bicicletta.

Le cittadine e i cittadini che vivono nei comuni del Nuovo Circondario Imolese ci dicono che le misure di contrasto al cambiamento climatico, quelle per la qualità dell’ambiente e la reintroduzione della natura negli spazi urbani non possono più attendere. Ciò traspare da molte risposte, da quelle inerenti le condizioni attuali del proprio luogo di vita – rispetto ad esempio ai forti impatti dovuti al fenomeno delle ondate di calore estivo – a quelle sulle ragioni che potrebbero spingere a cambiare residenza nel futuro, andando alla ricerca di luoghi in cui vivere a maggiore contatto con la natura o in quartieri e frazioni in cui lo spazio pubblico e le aree verdi siano più permeabili e ombreggiate.

I servizi alla persona sono la terza grande priorità che le cittadine e i cittadini del Nuovo Circondario Imolese affidano al PUG. Il Circondario è già vissuto come un sistema territoriale unitario all’interno del quale ci si sposta per le esigenze quotidiane legate al lavoro, allo studio, ai servizi e al tempo libero. A conferma di questo un elevato numero di risposte indica la presenza dei servizi pubblici come una delle ragioni prevalenti di spostamento: da un lato la capillarità, dall’altro l’accessibilità ai servizi costituiscono obiettivi rilevanti per la qualità della vita delle persone.

Collaborazione tra territori e tra amministrazione e cittadini – L’importanza della collaborazione tra amministrazioni e cittadini emerge come tema trasversale da molte risposte della ricerca. Non solo la partecipazione dei cittadini è indicata da quasi il 60% delle risposte come aspetto su cui investire, ma l’alto numero di risposte ricevute evidenzia la disponibilità dei cittadini a farsi coinvolgere attivamente dalle amministrazioni.

Zanelli: “il PUG entra nel vivo delle aspettative dei cittadini” – I risultati dell’indagine saranno utilizzati dai tecnici per definire, a livello circondariale, le strategie del Piano Urbanistico Generale e per mettere a punto la disciplina urbanistica ed edilizia per gli interventi ordinari nel territorio.

“Il PUG entra nel vivo delle aspettative dei cittadini e si confronta con le loro esperienze per migliorare la qualità dell’ambiente e dei servizi urbani del circondario imolese, vissuto come sistema territoriale unitario. I temi che risultano prioritari dalle risposte al questionario online – mobilità, ambiente, servizi – confermano gli indirizzi strategici del PUG e ci confortano nel portare a compimento il percorso iniziato nel solco della partecipazione dei cittadini” commenta Michele Zanelli, delegato all’urbanistica per il Nuovo Circondario Imolese.