Necessari alcuni controlli all’infrastruttura del Marconi Express a causa del forte vento di questa notte

Marconi Express comunica che, a causa del forte vento di questa notte, si è reso necessario un controllo all’infrastruttura per garantire le condizioni di massima sicurezza. Il servizio riprenderà appena possibile.

Il collegamento è intanto garantito attraverso navetta-bus tra la stazione centrale di Bologna e l’aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza sono: all’aeroporto al piano terra, all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto, in via Terracini; alla stazione centrale, in via Carracci.

Marconi Express si scusa con i passeggeri per il disagio.

Il sito Marconiexpress.it continuerà a dare informazioni aggiornate sullo stato del servizio.