L’ordinanza è stata emessa a tutela della qualità e del decoro urbano della città

Il Comune compie un ulteriore passo per contribuire a migliorare la situazione nella zona del centro Intermedio, in viale Carducci, limitando il più possibile episodi di degrado urbano ed episodi criminosi (come avvenuti nelle ultime settimane), sempre in collaborazione con le forze dell’ordine.

Il sindaco Panieri ha firmato un’apposita ordinanza che stabilisce il “divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico, dalle ore 00 alle ore 24, fino al 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all’interno del perimetro di cui all’allegato A) al presente atto (ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione). Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e dehors”. L’area alla quale si applica l’ordinanza è quella ricompresa tra via Casoni, via Andreini, via Nardozzi e viale Amendola.

“Ho ritenuto necessario firmare questa ordinanza, come peraltro condiviso nel Consiglio comunale di ieri – fa sapere il sindaco Marco Panieri – come ulteriore misura dopo i recenti episodi. La tutela della qualità e del decoro urbano, così come della vivibilità cittadina, contro ogni forma di degrado, è una priorità per questa Amministrazione comunale”.

“L’ordinanza, che è stata condivisa con le forze dell’ordine e con la prefettura di Bologna, si va ad aggiungere alle altre misure ed interventi messi in campo dal Comune in questi mesi per limitare il degrado dell’area attorno al Centro Intermedio ed alla adiacente fermata dell’autobus” aggiunge il primo cittadino. A questo proposito, il sindaco Panieri ricorda gli interventi attuati e previsti fin qui, “a cominciare dall’impegno nel sostegno sociale verso i soggetti con difficoltà di integrazione, per proseguire con la recente installazione di due telecamere e la progettazione di una nuova pensilina e relative sedute, che è attualmente al vaglio della struttura tecnica. Inoltre, abbiamo già stabilito che a breve verrà implementato il supporto e la presenza degli street tutor e sarà intensificato il passaggio di pattuglie della Polizia Locale oltre a rafforzare la sinergia con le forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono, a tutela della sicurezza”.