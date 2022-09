Con quella in via San Vitale salgono a 22 le filiali della BCC

Da 120 anni vicina alle persone e alle imprese dei territori bolognesi prevalentemente periferici e montani, BCC Felsinea ha inaugurato la sua prima filiale nel centro storico di Bologna, in via San Vitale, per rafforzare il suo presidio cittadino: “Un passo molto importante, fortemente voluto nell’ottica di essere ancora più vicini a Soci e clienti e di portare anche qui il nostro modello di banca di relazione dinamica ed innovativa” sottolinea il Presidente Andrea Rizzoli. Le filiali salgono così a 22.

Se da un lato è importante incentivare l’utilizzo di strumenti digitali come l’internet banking o il mobile banking che consentono ai clienti maggiore autonomia e velocità, dall’altro è altrettanto importante il confronto diretto con operatori qualificati per una consulenza su misura.

“La nostra banca non è solo un fornitore di prodotti e servizi, ma vogliamo anche essere d’aiuto a famiglie e imprese che si rivolgono a noi per le loro esigenze più particolari e complesse. Per questo sono necessari dialogo trasparente, soluzioni personalizzate, assistenza concreta e continua: aspetti per noi da sempre fondamentali e che oggi, alla luce delle numerose incertezze economiche e finanziarie, lo sono ancora di più” evidenzia il Direttore Generale di BCC Felsinea, Andrea Alpi.

BCC Felsinea punta quindi ancora di più sul presidio del territorio, muovendosi in controtendenza rispetto all’attuale fenomeno della desertificazione bancaria: tra il 2018 e il 2021, il numero di Comuni privi di banche è aumentato da 2.586 a 3.062 e oggi gli italiani senza filiali di riferimento sono più di 4 milioni.