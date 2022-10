Verranno realizzati due attraversamenti rialzati con pavimentazione differenziata e spostati i cartelli per permettere la loro migliore visibilità

E’ prevista entro la prima metà di ottobre, stagione permettendo, la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni, nel quartiere Cappuccini. L’intervento, che verrà effettuato contestualmente ai lavori di asfaltatura di via Pasquala, prevede la creazione di due attraversamenti rialzati con pavimentazione differenziata su via Sbarretti e su via Gaddoni e lo spostamento dei cartelli per permettere la loro migliore visibilità.

La pavimentazione dei nuovi attraversamenti verrà colorata con vernice ad alta rifrangenza bianca e rossa, al fine di evidenziare la presenza degli attraversamenti ciclopedonali. Saranno avanzati i cartelli di “dare la precedenza” dall’attuale posizione ad una posizione più prossima alla segnaletica orizzontale di “dare la precedenza”.

Il costo complessivo dell’intervento, a carico del Comune, si aggira sui 7.000 euro.

Per la realizzazione dei lavori sarà necessario chiudere alternativamente le immissioni delle Vie Gaddoni e Sbarretti per il tempo strettamente necessario all’intervento di asfaltatura, mentre per la segnaletica, che sarà realizzata nei giorni successivi, è prevista la possibilità del senso unico alternato anche in corrispondenza degli incroci. I lavori di asfaltatura saranno realizzati nell’arco di una giornata lavorativa così come servirà un’altra giornata per predisporre la segnaletica connessa all’intervento.