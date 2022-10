La storica insegna della grande distribuzione ha effettuato donazioni all’Associazione bolognese, contribuendo alla realizzazione del Progetto Pareti all’interno del Policlinico Sant’Orsola di Bologna

Una giornata all’insegna della solidarietà per Pam Panorama che rinnova il suo impegno nel sociale al fianco dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, fondata a Bologna nel 1997, da genitori e volontari con lo scopo di aiutare le persone con cardiopatie congenite e costruire per loro un futuro migliore.

Pam Panorama, da sempre attiva per quanto riguarda iniziative a scopo benefico, ha contribuito con una donazione alla realizzazione del Progetto Pareti, “Tutto inizia da un piccolo seme. La cura è uno sguardo attento sul futuro”,all’interno degli spazi delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola IRCCS di Bologna. Avviato nel 2018, il progetto nasce per colorare, decorare e rendere più accoglienti gli spazi dove ogni anno vengono curati oltre 1.000 pazienti. Una superfice di quasi 500 metri di illustrazioni, tra fiaba e realtà, che raccontano i temi della vita. Un percorso narrativo e illustrativo, a cura di Silvia Bettini di Castello in Aria, che accompagna i pazienti attraverso i reparti raccontando la bellezza di questo importantissimo luogo di cura e riducendo la percezione di medicalizzazione dei pazienti.

Inoltre la Storica Insegna della Grande Distribuzione ha donato all’associazione Piccoli Grandi Cuori 6 bici a pedalata assistita, 10 bici muscolari, 18 purificatori d’aria e 173 gift card del valore di 10€ ciascuna.

Piccoli Grandi Cuori fornisce supporto sociale, economico e psicologico alle persone cardiopatiche e alle loro famiglie; sensibilizza la società e le istituzioni sulle cardiopatie congenite e sul tema del diritto alla salute; sostiene il personale sanitario tramite l’acquisto di attrezzature e il finanziamento della ricerca scientifica; favorisce la socialità e lo scambio di esperienze tra persone cardiopatiche e non. Inoltre, Piccolo Grandi Cuori nel 2015 ha inaugurato il “Polo dei Cuori”, dove le famiglie trovano ospitalità e accoglienza gratuite durante il ricovero dei propri cari, all’interno di sei appartamenti dedicati di cui uno riservato alle lungodegenze e ai trapianti di cuore.

“Un piccolo gesto di solidarietà in questo momento così difficile per continuare a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco, vicini ai territori nei quali operiamo, e non solo. Un modo anche per donare sollievo e speranza ai piccoli pazienti di questo reparto” – afferma Dominga Fragassi, Responsabile Corporate Pam Panorama – “Comunità e vicinanza sono le parole che accompagnano Pam in questi anni davvero complessi. Essere presenti nei territori in cui operiamo e unire le forze per sostenerci reciprocamente, è un impegno importante perché ognuno di noi nel suo piccolo può contribuire a fare la differenza”.