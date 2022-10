Si tratta di Iacopo Annese; Selena Mascia; Simone Pausini; Veronica Visani che subentrano alla scadenza naturale del precedente CDA

Nei giorni scorsi, alla scadenza naturale del mandato del consiglio d’amministrazione uscente, il sindaco Marco Panieri ha nominato i 4 componenti del nuovo cda della Fondazione Istituzioni Riunite di Imola, di competenza dell’Amministrazione comunale. Nello specifico, si tratta di Iacopo Annese; Selena Mascia; Simone Pausini; Veronica Visani.

Lo statuto della Fondazione Istituzioni Riunite di Imola stabilisce, infatti, che “Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 membri di cui 4 nominati dal Sindaco del Comune di Imola e 1 nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola…”.

I quattro componenti sono stati nominati dal sindaco in base “all’esame dei curricula, in ragione delle competenze, delle esperienze professionali maturate ritenute idonee e rilevanti rispetto ai profili delle cariche ed agli obiettivi del mandato, assicurando l’equilibrio fra i generi” è scritto nell’atto di nomina. Ora i 5 membri nominati per il nuovo cda (4 dal Comune e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) si riuniranno per eleggere, al proprio interno, il presidente ed il vice presidente. Ricordiamo che il consiglio di amministrazione uscente è formato da Edore Campagnoli, presidente, Davide Di Marco, vice presidente e dai consiglieri Monica Marabini, Annalisa Sforza e Fabrizio Della Casa.

“Voglio esprimere profonda gratitudine a tutto il consiglio di amministrazione uscente, a cominciare dal presidente Edore Campagnoli e dal vice presidente Davide Di Marco, per il significativo lavoro svolto, nel corso del loro mandato, in campo sociale e culturale e per l’attenta e oculata gestione del patrimonio immobiliare. A questo proposito voglio ricordare, fra gli altri, l’importante investimento per il recupero di un immobile, in via Selice, per ricavarne 12 alloggi da destinare sia alle famiglie in difficoltà sia a studenti che frequentano l’università a Imola e il significativo intervento di insonorizzazione della sede della Banca musicale Città di Imola. Altrettanto significativo il sostegno dato all’Ausl di Imola e alle tante iniziative del tessuto associativo nella lotta alla pandemia – sottolinea il sindaco Marco Panieri – Al nuovo consiglio di amministrazione l’augurio di un altrettanto proficuo lavoro, a sostegno della comunità imolese”.