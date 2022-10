Si tratta della manutenzione della rotatoria Altiero Spinelli, dei lavori di riqualificazione di via Pasquala e degli interventi all’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni

Entro questo fine settimana saranno completati tre interventi di manutenzione e riqualificazione stradale, programmati dal Comune di Imola per la messa in sicurezza della circolazione. Si tratta, nello specifico, dell’intervento di sistemazione e manutenzione della pavimentazione stradale della rotatoria Altiero Spinelli, dei lavori di riqualificazione di via Pasquala e di quelli per la messa in sicurezza dell’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni. L’importo complessivo degli interventi sfiora i 150 mila euro, finanziati dal Comune.

Manutenzione stradale della rotatoria Altiero Spinelli – Sono cominciati ieri sera (lunedì sera), come da programma, per concludersi venerdì 14 ottobre, gli interventi di sistemazione e manutenzione della pavimentazione stradale della rotatoria Altiero Spinelli (nella quale è collocato lo stemma dell’Europa Unita), lungo viale Amendola, all’altezza del Centro Leonardo. Nello specifico, i lavori consistono nella riasfaltatura del tratto stradale e nel ripristino dei cordoli attorno alla rotonda, compresi gli imbocchi delle rampe.

I lavori si svolgono di notte, per cui dalle 19 alle 6 del mattino successivo è vietato il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso in emergenza), nelle notti fino a venerdì 14 ottobre. In questa fascia oraria notturna sono previste le seguenti modifiche alla circolazione stradale: il traffico proveniente da Bologna verrà indirizzato in via Belvedere (zona Ospedale nuovo), mentre il traffico proveniente da Imola centro con direzione Bologna verrà indirizzato in viale Marconi con possibile rientro nell’asse attrezzato da via Marzabotto, in direzione autostrada. Di giorno, invece, sono predisposte soluzioni che consentono di ripristinare il traffico veicolare nella rotonda, naturalmente a velocità ridotta e con la massima prudenza, trattandosi di area di cantiere.

I lavori, progettati da Area Blu, sono realizzati da Cti Imola e finanziati dal Comune, per un importo complessivo che sfiora i 100 mila euro.

Lavori di riqualificazione di via Pasquala – Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione di via Pasquala. Domani si procederà all’asfaltatura del tratto interessato dagli interventi, mentre giovedì e venerdì verrà completata la segnaletica. In questo caso, il cantiere è stato aperto il 19 settembre scorso, allo scopo di riqualificare la via Pasquala, sulla base del confronto e della condivisione delle soluzioni tra Comune di Imola, Area Blu, cittadini e cittadine residenti e imprese.

I lavori di riqualificazione, che sono finalizzati ad aumentare la sicurezza stradale, hanno previsto la realizzazione di dossi che sono posizionati all’intersezione fra via Ortignola e via dell’Agricoltura, dove è stata creata anche una piccola rotonda, all’intersezione fra via Pasquala e via Spallicci e lungo la via Pasquala in direzione via Lasie. Viene inoltre messo in sicurezza l’incrocio fra via Spallicci e via Fermi, con segnaletica a terra.

Oltre all’inserimento di nuovi dossi, si è lavorato sulla segnaletica orizzontale e verticale, realizzando in particolare gli attraversamenti pedonali su tutti gli incroci lungo la via Pasquala. Va ricordato, inoltre, che con l’avvio di questi lavori, sono stati ripristinati i sensi di marcia precedenti alla fase sperimentale.

L’investimento, a carico del Comune, è pari a circa 40.000 euro.

Interventi per la messa in sicurezza dell’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni – Stanno per essere completati anche i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni. Giovedì (dopo domani) verranno asfaltati i tratti su cui si è intervenuti, mentre venerdì verrà completata la segnaletica.

In questo caso, i lavori, cominciati nei giorni scorsi, hanno previsto la creazione di due attraversamenti rialzati con pavimentazione differenziata su via Sbarretti e su via Gaddoni e lo spostamento dei cartelli per permettere la loro migliore visibilità.

La pavimentazione dei nuovi attraversamenti è stata colorata con vernice ad alta rifrangenza bianca e rossa, al fine di evidenziare la presenza degli attraversamenti ciclopedonali. Saranno avanzati i cartelli di “dare la precedenza” dall’attuale posizione ad una posizione più prossima alla segnaletica orizzontale di “dare la precedenza”.

Il costo complessivo dell’intervento, a carico del Comune, si aggira sui 7.000 euro.