L’azienda di Calderara di Reno premiata a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana da una giuria di esperti, ricercatori e imprenditori

C’è una Bologna che innova, investe sul futuro e vince: Jobsafer, innovativa azienda di Calderara di Reno specializzata nelle soluzioni tecnologiche per la sicurezza sul lavoro, il 6 ottobre scorso è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Le Fonti Award 2022” come “Eccellenza dell’anno per innovazione & leadership” da una giuria composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale.

Jobsafer è stata selezionata in virtù delle proprie innovative caratteristiche intrinseche: versatilità, semplicità, efficacia al servizio della sicurezza nei più diversi ambienti di lavoro, un ambito sempre più cruciale in un Paese come l’Italia che si confronta con un numero ancora drammaticamente alto di incidenti, spesso molto gravi, in ambito lavorativo. La giuria, infatti, ha selezionato Jobsafer “Per rappresentare un vero sistema innovativo ed efficace per la sicurezza sul lavoro. Per essere una soluzione all’avanguardia e ideata con l’obiettivo di salvaguardare i dipendenti e ottimizzare la gestione del controllo dei DPI per le imprese, tramite un sistema intuitivo e di facile utilizzo e consulto”.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – commentano Simone Gitti e Andrea Pace, responsabili di Jobsafer –: la nostra piattaforma nasce come sistema per educare chi lavora alla sicurezza. I nostri dati dimostrano che molti incidenti, anche gravi, potrebbero essere evitati da un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il nostro impegno, attraverso Jobsafer, è quello di ridurre al minimo questi rischi, affiancando il lavoratore affinché non dimentichi di indossare i DPI necessari e tutelandone la sicurezza in tutti gli ambiti: la nostra piattaforma, infatti, è completamente flessibile e adattabile a diversi contesti lavorativi. In questi anni abbiamo ricevuto l’apprezzamento e il plauso di realtà importanti come dimostra l’inserimento della B2B showroom di Samsung Electronics che raccoglie le più importanti innovazioni in ambito business e la scelta di utilizzare Jobsafer da parte di tante realtà di primo piano nazionali e internazionali. Questo premio, che incorona le aziende che si sono distinte per i traguardi raggiunti e per aver investito in settori strategici e innovativi, ci dimostra una volta di più che siamo sulla strada giusta”.

Cos’è Jobsafer? Jobsafer è un sistema digitale di educazione e controllo all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Con Jobsafer si mettono in relazione i DPI con lo smartwatch o lo smartphone dell’operatore che deve indossarli nello svolgimento delle proprie mansioni nelle diverse fasi lavorative, e con il responsabile della Sicurezza. Grazie a un innovativo sistema brevettato, su qualunque tipo di DPI (come guanti, mascherine, caschi, indumenti, etc…) si applicano dei sensori che dialogano con lo smartwatch o lo smartphone a cui vengono abbinati e con una piattaforma di gestione, permettendo di accertare che ogni fase del lavoro si svolga in completa sicurezza. Attraverso una semplice e intuitiva schermata, l’app installata sullo smartphone verifica che tutto sia in regola e dà il “via libera” all’operatore. E se qualcosa è stato dimenticato, sarà la stessa app ad avvisare tempestivamente dell’errore sia il dipendente che il responsabile aziendale della sicurezza che può intervenire prima di qualunque pericolosa conseguenza.