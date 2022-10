Il premio viene assegnato dalla Regione per gli alti standard di digitalizzazione del territorio

Il Comune di Sasso Marconi è tra i 37 Enti locali della Regione Emilia-Romagna che lunedì 10 ottobre hanno ricevuto a Bologna il Premio Agenda Digitale per essersi distinti nella digitalizzazione dei territori, dei processi e dei servizi. Secondo l’indice DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna), che misura il livello di digitalizzazione dei 330 Comuni della Regione, Sasso Marconi ha raggiunto risultati di eccellenza per l’integrazione delle tecnologie, in particolare per quanto riguarda i servizi alle imprese: tra i Comuni montani della provincia di Bologna fino a 15.000 abitanti, Sasso Marconi è quello che fa registrare la percentuale più alta di servizi online per le imprese.

A rafforzare questo importante risultato, il premio assegnato all’Unione di Comuni Reno Lavino Samoggia (di cui Sasso Marconi fa parte), che eccelle nell’integrazione delle tecnologie digitali e del capitale umano.

Il Premio attribuito al Comune di Sasso Marconi è stato consegnato dall’Assessora regionale all’Agenda digitale Paola Salomoni e dal sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi, al Sindaco Roberto Parmeggiani, che ha partecipato alla cerimonia insieme all’Assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Raschi.