Sono iniziati a ottobre i lavori per creare una nuova piazza al Quartiere Borgo Panigale-Reno

Hanno preso il via ad ottobre i lavori di riqualificazione per realizzare nuova piazza nell’area del mercato di Santa Viola, una zona densamente abitata e caratterizzata da trasformazioni infrastrutturali importanti, come il cantiere in corso al Pontelungo e la prossima realizzazione della nuova linea tranviaria lungo la via Emilia.

Il progetto complessivo integra diversi interventi. In una prima fase, che partirà a ottobre e si concluderà entro la primavera del 2023, saranno riqualificati la piazza , il parcheggio interrato e l’edificio del mercato. In una seconda fase, il progetto sarà completato con la realizzazione della fermata Pontelungo prevista dal progetto della Linea Rossa del tram.

La nuova piazza

Lo spazio davanti al mercato sarà riqualificato con una nuova pavimentazione di circa 2mila mq. Di questi, 250 mq diventeranno un’area verde con vasche contenenti alberi e piante, per migliorare il comfort ambientale nella zona e contribuire al benessere climatico. La superficie restante accoglierà nuove panchine, arredi che invitano al gioco, una nuova illuminazione, rastrelliere per biciclette e spazi dedicati a piccoli eventi. L’obiettivo è promuovere la pedonalità dell’area, la socialità e varie funzioni a servizio delle persone: occasioni di sosta, commercio, eventi di comunità. Si prevede inoltre di riposizionare le postazioni del mercato ambulante per migliorare la fruizione della zona antistante. Le nuove zone pedonali laterali saranno attrezzate con sedute e aree verdi.

Il parcheggio interrato

Il parcheggio sotterraneo sarà ripristinato anche a servizio dei residenti e dei commercianti, con una particolare attenzione agli accessi pedonali e carrabili.

Il mercato

Saranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire una sicura e confortevole fruizione in tutte le stagioni dell’edificio. Saranno realizzate uscite di sicurezza e nuove porte automatiche scorrevoli per accedere alla corte comune. Inoltre verrà rivisto l’impianto elettrico e migliorato il sistema di condizionamento.

Azioni di valorizzazione commerciale

Il consumo sul posto sarà effettuato nelle aree sia interne che esterne per integrare le varie offerte e aumentare l’attrattività del mercato. Saranno previsti momenti di animazione commerciale, ad esempio letture, giochi da tavolo per bambini e adulti, workshop e laboratori, mostre fotografiche. Inoltre sarà realizzato un corner informativo sui servizi di Comune e Quartiere.

La fermata del tram

La realizzazione della fermata Pontelungo della Linea Rossa del tram porterà a compimento il progetto di riqualificazione dell’area. Questo intervento prevede di sistemare il marciapiede e l’area sul lato nord di via Emilia Ponente, mantenendo una serie di parcheggi e piantando alcuni alberi sullo spazio pedonale. Sul lato del mercato si aggiungerà un’ulteriore aiuola con alberi e vegetazione. La fermata e la sede tranviaria saranno al centro della strada, separando i due sensi di marcia. La fermata sarà a banchina centrale, cioè con i due binari del tram che corrono ai lati. In corrispondenza della fermata, nel tratto tra via del Milliario e via Agucchi, la strada sarà leggermente rialzata e avrà un colore diverso, in modo da essere anche un elemento di moderazione del traffico.