E’ successo in un cantiere edile di via Kennedy a San Lazzaro di Savena

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 33enne di nazionalità straniera per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo alle ore 23.05 del 29 ottobre scorso, quando i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo che stava tentando di rubare il gasolio dal serbatoio di una macchina situata in un cantiere edile di via John Fitzgerald Kennedy, unitamente a un complice che è fuggito.

Anche il 33enne ha tentato la fuga, cercando di intimidire un militare che ha impugnato il Taser attivandolo in modalità “Warning Arc”. A quel punto, il malvivente è diventato collaborativo e, senza opporre resistenza, ha seguito le istruzioni dei Carabinieri che lo hanno perquisito e tradotto in caserma.

La refurtiva, costituita da 125 litri di gasolio che i Carabinieri hanno trovato sul posto all’interno di tre taniche di plastica, è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne, residente a San Lazzaro di Savena, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.