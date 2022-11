I biglietti sono acquistabili alle emettitrici in aeroporto e tramite l’app Roger

In occasione dell’esposizione Eima International in programma a Bologna Fiere dal 9 al 13 novembre, Marconi Express in collaborazione con Tper mette a disposizione dei visitatori pacchetti di mobilità integrati per chi atterra all’aeroporto.

Per raggiungere l’esposizione sarà infatti possibile utilizzare la monorotaia Marconi Express e il servizio di trasporto Tper in area urbana, con due diverse formule:

Marconi Express solo andata più bus urbano per 75 minuti: al costo forfettario di 10 euro si può utilizzare la monorotaia dall’aeroporto Marconi alla stazione ferroviaria, per poi proseguire sino alla fiera con autobus sempre con il medesimo biglietto (il titolo ha validità di 75 minuti);

Marconi Express andata e ritorno più bus urbano per 3 giorni: al costo di 20 euro si può utilizzare la monorotaia in andata e ritorno tra l’aeroporto Marconi e la stazione ferroviaria, per poi muoversi liberamente con il trasporto pubblico urbano Tper per tre giorni consecutivi dalla validazione.

I biglietti sono acquistabili alle emettitrici in aeroporto e tramite l’app Roger.

Marconi Express, inoltre, attiva per i giorni della manifestazione espositiva il servizio notturno su gomma “Marconi Express 940” in modo da garantire il collegamento tra l’aeroporto Marconi e la stazione centrale ai passeggeri in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte.

Sono previste due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze alle ore 4.30 e alle ore 1.15; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle ore 4 e alle ore 0.42. I trasferimenti dureranno circa 25 minuti. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per la linea “Marconi Express 940” sono i medesimi del servizio su monorotaia.