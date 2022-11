Il sindaco Panieri le ha formulato gli auguri a nome della Città di Imola e le ha consegnato la medaglia dei centenari

Ha compiuto e festeggiato oggi i 100 anni la signora Edera Mita, insieme ai nipoti e pronipoti, mentre a formularle gli auguri, a nome della Città, e consegnarle la medaglia dei centenari è stato il sindaco Marco Panieri.

Nata a Imola, nei pressi di porta Faenza, il 3 novembre del 1922, la signora Edera Mita è molto conosciuta in città per avere a lungo lavorato nel settore dei mobili, prima al Mobilificio Imolese, successivamente al Mobilificio Ronchi. “Conserva ancora con piacere i ricordi di quegli anni, in particolare gli allestimenti del Mobilificio Ronchi alla Fiera del Santerno, nelle scuole Carducci” fa sapere il pronipote Pier Paolo Baroncini. Un lavoro che è sempre stata la sua passione e per il quale era molto stimata ed apprezzata dai titolari e dai clienti.

Altra grande passione sono stati i viaggi, in particolare in Italia ed in Francia, a cui alternava i soggiorni estivi a Verghereto e quelli invernali a Bordighera.